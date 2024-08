Le gouvernement grec demande à l'UE de protéger le nord d'Athènes contre les catastrophes

Le gouvernement grec a demandé l'activation de la protection civile de l'UE en raison des importants incendies de forêt au nord-est d'Athènes. Selon les rapports des médias, le premier hélicoptère de France est attendu dans la soirée, l'Italie prévoit d'envoyer deux avions lutte contre les incendies d'ici mardi, et 75 pompiers avec 25 véhicules sont en route depuis la République tchèque. Une équipe de Moldavie est déjà sur place, la Turquie a proposé son aide, et un soutien de l'Espagne est également attendu.

Les importants incendies qui ont commencé dimanche et qui font rage actuellement sur une superficie d'environ 200 kilomètres carrés près de la capitale ont atteint les banlieues de Vrilissia et Penteli au nord-est d'Athènes, comme on peut le voir à la télévision. De nombreuses zones ont été évacuées, et la police essaie de mettre en sécurité les personnes qui refusent de quitter leurs maisons et appartements.

Il s'agit de la première fois qu'un important incendie de forêt s'approche autant de la capitale grecque, ont déclaré des experts à la télévision. La distance des flammes du centre-ville était encore d'environ onze kilomètres à vol d'oiseau dans l'après-midi.

Les vents forts compliquent également la tâche des pompiers. Cependant, la situation est également difficile en raison de la sécheresse récente et du terrain accidenté, a déclaré le ministre de la Protection civile Vassilis Kikilias. Des vents forts et des rafales allant jusqu'à 70 kilomètres par heure sont attendus jusqu'à la soirée, avec une atténuation prévue pendant la nuit. Cependant, les opérations de lutte contre les incendies depuis l'air ne peuvent pas avoir lieu dans l'obscurité - et les vents sont attendus pour reprendre le matin, selon les météorologues.

La demande du gouvernement grec d'aide à la protection civile de l'UE met en évidence la gravité des incendies de forêt. Les efforts de divers pays, notamment la France, l'Italie, la République tchèque, la Moldavie, et le soutien potentiel de l'Espagne et de la Turquie, sont cruciaux pour lutter contre cette crise.

