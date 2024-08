- Le gouvernement fédéral veut accélérer la lutte contre les loups.

Après des années de débat sur les menaces que les loups font peser sur le bétail d'alpage et d'élevage, un jeu de responsabilité se dessine entre le gouvernement fédéral et la Bavière : la ministre fédérale de l'Environnement, Steffi Lemke (Les Verts), souhaite autoriser des abattages de loups rapides, mais le gouvernement régional de Munich réclame une concession plus importante du gouvernement fédéral.

La Bavière au gouvernement fédéral : il faut établir un "statut de conservation favorable"

Actuellement, le gouvernement déclare officiellement que le loup est en "bon statut de conservation" en Allemagne - une condition préalable qui pourrait potentiellement simplifier la procédure bureaucratique d'abattage de loups, selon les vues bavaroises - est en suspens.

Lors de l'inspection alpine principale de cette année à Oberammergau mercredi, Lemke pour le gouvernement fédéral, et les ministres de l'Agriculture Michaela Kaniber (CSU) et des Affaires économiques Hubert Aiwanger (Électeurs libres) pour le gouvernement régional, ont appelé à des concessions mutuelles.

Le gouvernement fédéral à la Bavière : c'est à vous de jouer

Lemke a souligné qu'elle voulait aider les agriculteurs alpins qui craignent pour leur livelihood en raison du retour des loups. Le ministère fédéral de l'Environnement a donc initié une "réglementation d'abattage rapide". "Je demande aux États fédéraux d'utiliser cette réglementation d'abattage rapide", a déclaré la ministre fédérale de l'Environnement. "Vous pouvez le faire, vous devez simplement le faire." Elle pourrait signaler le "bon statut de conservation" du loup à Bruxelles demain. "J'ai besoin de l'accord de la Bavière pour cela. C'est l'accord qui a manqué depuis plusieurs mois."

Une concession mutuelle est demandée

Le ministre des Affaires économiques Aiwanger a répondu à l'événement que, selon ses connaissances, aucun loup n'avait été abattu en Allemagne sur la base de cette réglementation jusqu'à présent. La raison du refus précédent de la Bavière de consentir à la déclaration d'un bon statut de conservation est que, selon les déclarations bavaroises, cela devrait s'appliquer uniquement à certains États fédéraux et non à l'ensemble de l'Allemagne, y compris la Bavière.

"Faites une concession", a exigé la ministre de l'Agriculture Michaela Kaniber (CSU) de Lemke. "Nous avons enfin besoin d'un moyen de mettre en œuvre la gestion de la population, car le nombre de loups en Allemagne et en Europe augmente rapidement." Kaniber a cité des chiffres de l'Association allemande de chasse, selon lesquels le nombre de loups en Allemagne augmente de 40 pour cent par an.

