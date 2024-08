Le gouvernement fédéral va promouvoir la qualité des cerfs-volants avec quatre milliards

L'accent doit être mis sur l'investissement dans l'acquisition de professionnels qualifiés. Le ministère fédéral de la Famille souligne que "les professionnels qualifiés sont l'un des plus grands, sinon le plus grand goulot d'étranglement pour des opérations de garde d'enfants stables". L'objectif de la loi est donc d'améliorer la qualité des garderies d'enfants dans les États et d'aligner les différents niveaux de qualité vers le haut.

La loi entrera en vigueur le 1er janvier 2025. Elle sera la troisième révision de la loi sur la qualité des Kita, qui est entrée en vigueur en janvier 2023.

"Malgré des budgets serrés, il a été réussi de fournir environ quatre milliards d'euros pour les garderies d'enfants pour les deux prochaines années, comme cela a également été le cas en 2023 et 2024", a expliqué la ministre fédérale de la Famille Lisa Paus (Les Verts). Au total, huit milliards d'euros bénéficieront ainsi à la qualité des garderies d'enfants en Allemagne - "un signal fort", a déclaré Paus.

"Que les enfants grandissent à Munich, Halle ou Gelsenkirchen : notre objectif est d'avoir des normes égales en éducation de la petite enfance dans toutes les garderies". Les investissements dans l'éducation de la petite enfance sont centraux pour le succès éducatif des enfants, a souligné la ministre.

Les gouvernements fédéral et étatiques ont convenu dans une déclaration en mars de poursuivre l'amélioration de la qualité des garderies d'enfants. Contrairement à ce qui était prévu dans l'accord de coalition du trafic lumineux, le projet de loi adopté par le cabinet ne prévoit pas d'établir des normes uniformes nationales pour les garderies d'enfants. Il a été entendu de cercles du ministère fédéral de la Famille que les États avaient signalé que cela n'était pas encore réalisable. La raison invoquée étaient des conditions initiales très différentes.

