- Le gouvernement fédéral soutiendra l'avancement du port de Cuxhaven avec une somme de 200 millions.

Le gouvernement allemand reçoit le feu vert pour investir 200 millions d'euros dans l'élargissement du port de Cuxhaven. La Commission européenne a approuvé cette initiative, estimant qu'elle contribue à rendre l'Allemagne plus respectueuse de l'environnement. Le projet vise à améliorer la manipulation de grandes cargaisons, en particulier l'équipement des parcs éoliens. several new docks are on the agenda, with operations expected to commence by 2028.

Le coût total estimé pour l'ajout de trois docks est d'environ 300 millions d'euros. Le gouvernement fédéral et l'État de Basse-Saxe s'engagent chacun à hauteur de 100 millions d'euros. Les 100 millions d'euros restants seront prélevés dans le secteur privé, des discussions sont en cours selon NPorts, la société publique de l'infrastructure portuaire de Basse-Saxe.

Le ministre de l'Économie : "Crée de nouvelles opportunités d'emploi"

Le ministre de l'Économie d'Inférieur-Saxe Olaf Lies (SPD) a salué cette initiative importante et l'a considérée comme un message fort pour le secteur de l'énergie éolienne et l'économie portuaire allemande. Cette extension incite les entreprises à s'installer en Basse-Saxe et favorise le développement de l'énergie éolienne en mer du Nord. Lies a souligné : "Ensemble, nous garantissons une source d'énergie autonome, durable et abordable, tout en créant de nombreux emplois bien rémunérés pour la région."

Pour maintenir un niveau de jeu équitable et empêcher les entreprises nationales de bénéficier d'un avantage financier injuste avec des subventions, des réglementations strictes régissent les subventions au sein de l'UE. La Commission européenne surveille de près ces directives et doit approuver de nombreux projets avant de pouvoir obtenir un financement.

Après l'extension, Cuxhaven disposera de 38 hectares supplémentaires d'espace de stockage et de stockage pour les éoliennes terrestres et offshore. NPorts considère ce projet d'infrastructure crucial pour la transition énergétique. La construction doit commencer mi-février 2025.

L'investissement dans l'élargissement du port de Cuxhaven comprend le financement de 100 millions d'euros par le secteur privé, garantissant une approche équilibrée dans le financement des opérations de navigation. Avec l'extension, les entreprises du secteur de l'énergie éolienne bénéficieront d'une navigation plus efficace de l'équipement des parcs éoliens, améliorant ainsi la manipulation globale des grandes cargaisons.

