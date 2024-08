- Le gouvernement fédéral rejette les critiques de la Saxe au sujet du programme d'aide

Secrétaire d'État aux Finances Sven Giegold a rejeté les critiques du ministre saxon du Développement régional, Thomas Schmidt (CDU), concernant le programme de financement fédéral pour les régions anciennement dépendantes du charbon, les qualifiant d'"infondées et factuellement incorrectes". Le politique Vert a souligné que le programme "STARK" a été étendu pour promouvoir les technologies de transformation, mais aussi pour créer de nouvelles opportunités de soutenir les investissements des entreprises dans la formation et la qualification, l'action entrepreneuriale et les approches innovantes.

Schmidt avait accueilli les nouvelles directives de financement "Renforcer la dynamique de transformation et le décollage dans les régions et sur les sites de centrales à charbon", abrégé en "STARK", en principe mardi. Cependant, il a critiqué le fait que le gouvernement fédéral avait mis trop l'accent sur les technologies de transformation dans la révision et n'avait pas suffisamment étendu le soutien aux petites et moyennes entreprises (PME).

"STARK" s'applique également aux PME

Giegold a cependant souligné que les ajustements représentent une extension significative des possibilités de financement, spécifiquement conçues pour donner de nouveaux élans aux entreprises en Saxe. "Tout cela s'applique sans restriction aux PME, qui sont même le cœur du programme", a expliqué Giegold. De plus, les obstacles bureaucratiques qui freinaient particulièrement les PME ont été supprimés. "Les changements ont été développés et convenus avec la Saxe, et j'aurais souhaité que le collègue exprime des besoins d'extension supplémentaires plus tôt", a ajouté Giegold. Cette opportunité existait depuis décembre.

Les innovations doivent permettre de financer des projets de production de batteries, de panneaux solaires, d'éoliennes, de pompes à chaleur, d'équipements d'électrolyse, ainsi que d'équipements de capture, d'utilisation et de stockage du CO2. Il est également nouveau que jusqu'à 40 % des coûts d'investissement éligibles puissent être couverts. De plus, les investissements dans certaines catégories de financement existantes sont désormais également éligibles.

