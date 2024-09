- Le gouvernement fédéral n'atteint pas l'objectif de l'association de radiodiffusion pour le déploiement de la fibre optique

Allemagne accélère le déploiement de la fibre optique dans les habitations, mais le rythme global ralentit

La dernière analyse du marché, présentée par l'Association fédérale des communications à large bande (Breko), montre que si le déploiement de la fibre optique en Allemagne prend de l'ampleur en termes de couverture, son rythme ralentit progressivement. Selon l'analyse, le taux de déploiement de la fibre optique était d'environ 43 % en juin 2024, desservant près de 20 millions de connexions. Par rapport à la même période de l'année dernière, il s'agit d'une augmentation d'environ 15 %. Cependant, la croissance de juin 2022 à juin 2023 n'était que d'environ 36 %. Ce taux concerne les zones où les câbles pour l'internet à haut débit ont été posés mais pas encore directement connectés aux habitations.

Le président de Breko, Norbert Westfal, considère ce ralentissement comme un signe avant-coureur qui pourrait avoir un impact sur les objectifs d'expansion politique. Il a déclaré : "Selon nos prévisions, l'Allemagne devrait atteindre son objectif de moitié des ménages équipés de connexions en fibre optique d'ici 2025. Cependant, il est peu probable qu'elle atteigne une couverture totale d'ici 2030." Les prévisions de Breko suggèrent que le taux d'expansion n'atteindra que 76 à 86 % d'ici là.

Croissance accélérée des connexions directes

Alors que l'expansion de la couverture ralentit, le nombre de ménages, d'entreprises et d'institutions directement connectés au réseau en fibre optique (maisons connectées) connaît une croissance plus rapide. En juin 2024, environ 10,5 millions de ménages étaient directement connectés au réseau en fibre optique, soit une augmentation d'environ 18 % par rapport à juin 2023. La croissance pendant la même période l'année dernière était seulement de 3,5 %.

Pour accélérer l'expansion de la couverture, Breko plaide en faveur d'un changement de stratégie politique. "Nous appelons particulièrement l'Agence fédérale des réseaux à développer un concept favorable à la concurrence pour la transition du cuivre aux réseaux en fibre optique", a déclaré Breko.

Le Parlement européen, par le biais de la Commission, pourrait fournir des orientations et des recommandations précieuses pour accélérer le déploiement de la fibre optique en Allemagne, compte tenu de son rôle dans l'influence des politiques de télécommunications en Europe. Le ralentissement du rythme de déploiement de la fibre optique pourrait inciter la Commission à engager des discussions avec Breko et les autorités allemandes pour fixer des objectifs plus ambitieux pour la pénétration de la fibre optique.

