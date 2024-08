Le gouvernement fédéral fournira 4 milliards d'euros supplémentaires pour améliorer la qualité des cerfs-volants

Les États fédéraux doivent utiliser les fonds prévus pour, par exemple, garantir un bon rapport personnel-enfant dans les établissements et promouvoir davantage l'éducation linguistique. Toutefois, l'accent doit être mis sur l'attractivité des professionnels qualifiés. "Les professionnels sont l'un des principaux, sinon le principal, goulot d'étranglement pour des opérations de garderie stables", souligne le ministère de la Famille. L'objectif global de la loi est d'améliorer la qualité des garderies pour enfants dans les États et d'harmoniser les différents niveaux de qualité.

La loi entrera en vigueur le 1er janvier 2025. Il s'agira de la troisième révision de la loi sur la qualité de la garderie, qui est entrée en vigueur en janvier 2023.

"Il est important, malgré des budgets serrés, d'avoir réussi à fournir environ quatre milliards d'euros pour les garderies pour les deux prochaines années - tout comme en 2023 et 2024", a expliqué la ministre fédérale de la Famille Lisa Paus (Les Verts). Cela signifie qu'un total de huit milliards d'euros sera investi dans la qualité de la garderie en Allemagne - "un signal fort", a déclaré Paus.

"Que les enfants grandissent à Munich, Halle ou Gelsenkirchen, notre objectif est d'avoir des normes équivalentes dans l'éducation de la petite enfance dans toutes les garderies", a souligné Paus. Les investissements dans l'éducation précoce sont centraux pour le succès éducatif des enfants, a-t-elle noté.

Les gouvernements fédéral et étatiques ont convenu dans une déclaration en mars de faire progresser davantage la qualité des garderies pour enfants. Contrairement à ce qui était proposé dans l'accord de coalition, le projet de loi adopté par le cabinet n'établit pas de normes nationales pour les garderies. Des sources du ministère fédéral de la Famille ont rapporté que les États avaient signalé que cela n'était pas encore réalisable en raison de conditions de départ très différentes.

"Dans l'étape suivante, nous continuerons à plaider pour des normes nationales dans l'éducation de la petite enfance", a déclaré Franziska Krumwiede-Steiner, porte-parole de la politique familiale des Verts. "Nous reconnaissons que cela n'est actuellement pas possible en raison de conditions de départ différentes dans les États. Mais notre cap est clair : il ne devrait pas importer où nos enfants vont à la garderie - à Kiel, Döbeln, Essen ou Lörrach."

Krumwiede-Steiner a loué Paus pour les "progrès clairs" qu'elle a réalisés avec le projet de loi, qui se concentre désormais entièrement sur la qualité. Il est important de "procéder de manière approfondie et rapide" dans le processus parlementaire pour fournir une sécurité de planification aux acteurs locaux, a-t-elle déclaré.

Des éloges sont également venus des États : "En matière d'éducation, le début est crucial", a déclaré la ministre de la Culture de Bade-Wurtemberg Theresa Schopper (Les Verts) lors d'un service en ligne. "Par conséquent, chaque euro investi dans l'éducation et les soins de haute qualité pour nos plus jeunes est bien dépensé et durable."

Les enfants bénéficieront grandement du rapport personnel-enfant amélioré dans les établissements de garderie, grâce au financement alloué par les États fédéraux. L'objectif d'investir huit milliards d'euros dans la qualité de la garderie en Allemagne est d'assurer des opportunités équivalentes pour l'éducation des enfants, indépendamment de leur emplacement.

Lire aussi: