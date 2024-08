- Le gouvernement fédéral doit décider de la production de gaz avant Borkum

Le projet controversé d'extraction de gaz au large de l'île de Borkum dans la mer du Nord est devenu un dossier pour le gouvernement fédéral. Alors que l'agence de Basse-Saxe compétente a accordé à la société néerlandaise One-Dyas une autorisation de 18 ans, un accord entre l'Allemagne et les Pays-Bas est également nécessaire pour les forages qui s'étendent dans les eaux territoriales allemandes. Les organisations environnementales prévoient de continuer à contester le projet judiciairement.

Le gouvernement fédéral est confronté à la pression de groupes comme Fridays for Future et Greenpeace. La militante pour le climat Luisa Neubauer a déclaré que le ministre fédéral de l'Économie Robert Habeck et la ministre des Affaires étrangères Annalena Baerbock (tous deux des Verts) doivent maintenant montrer s'ils sont "du côté d'une entreprise fossile sale ou du côté des gens, de l'environnement et de la transition énergétique". Si l'Allemagne approuve un nouveau champ de gaz, il serait difficile de justifier l'attente d'autres pays pour qu'ils respectent l'engagement international de mettre fin au charbon, au pétrole et au gaz.

Habeck souhaite attendre les décisions de justice sur le projet de gaz

Le ministre de l'Économie Habeck a réagi avec prudence à l'autorisation accordée par l'Agence de la mine, de l'énergie et de la géologie de Basse-Saxe, déclarant qu'il voulait attendre les décisions judiciaires possibles. "Ce n'est pas une décision juridiquement contraignante aujourd'hui, elle sera certainement contestée", a déclaré le politique des Verts à Berlin. Ce n'est qu'après la prononciation des verdicts pertinents qu'il sera décidé si l'accord entre l'Allemagne et les Pays-Bas sera signé.

"C'est un champ de gaz relativement petit", a déclaré Habeck. "C'est moins que la consommation annuelle de gaz allemand et cela s'étendra sur plusieurs décennies." L'impact sur la sécurité énergétique ou les prix serait au mieux minimal. "Et c'est une zone écologique très sensible", a insisté Habeck. Le parc national du Wattenmeer est "une perle de la conservation de la nature". En cas d'extraction de gaz, le site du patrimoine mondial de l'UNESCO pourrait être retiré.

La députée SPD Nina Scheer a déclaré que le forage de gaz au large de Borkum devait être "indispensable". "Autre chose ne serait ni justifiable en termes de politique climatique ni vis-à-vis de l'héritage naturel du Wattenmeer". Avant la décision de l'agence, le ministère fédéral de l'Environnement avait déjà exprimé sa critique de la "consolidation des infrastructures fossiles" et une autorisation possible "avec une vue sur la protection marine avec préoccupation".

Les organisations environnementales et la ville de Borkum protestent

Une alliance autour de l'aide environnementale allemande a annoncé qu'elle utiliserait tous les moyens juridiques contre le projet. L'organisation environnementale BUND Basse-Saxe a déclaré que l'autorisation était une catastrophe pour la mer du Nord et le Wattenmeer. Outre l'aide environnementale et BUND, l'initiative citoyenne Clean Air East Frisia appartient également à l'alliance. Les partenaires ont récemment réussi à empêcher la pose d'un câble électrique pour la plateforme de forage à l'administration de justice d'Oldenbourg.

La ville de Borkum a également annoncé qu'elle examinerait les étapes juridiques. L'autorisation est "un coup dur contre le site du patrimoine mondial de l'UNESCO, le parc national du Wattenmeer de Basse-Saxe, et ainsi pour les moyens de subsistance des habitants de l'île", a déclaré le maire indépendant Jürgen Akkermann.

La Basse-Saxe voit la décision finale avec le gouvernement fédéral

Le gouvernement de Basse-Saxe a transféré la responsabilité à Berlin. L'État n'avait que la tâche d'une autorité de surveillance dans la procédure, la décision finale incombe au gouvernement fédéral, a déclaré le ministre de l'Économie Olaf Lies. "Ce sont finalement aussi des décisions énergétiques et géostratégiques que le gouvernement fédéral doit prendre", a déclaré le politique du SPD.

Le ministre de l'Environnement et de l'Énergie de l'État, Christian Meyer des Verts, a déclaré que sa position critique sur le projet n'avait pas changé. Du point de vue de la protection du climat, de nouvelles extractions de gaz ou de pétrole fossiles sont inutiles.

L'Agence de la mine, de l'énergie et de la géologie de Basse-Saxe a annoncé que l'autorisation avait été accordée suite à l'examen et à l'approbation du ministère de l'Économie à Hanovre. Il a été convenu que l'extraction prendrait fin prematurement dès que la transition énergétique ciblée en Allemagne n'aurait plus besoin de gaz naturel comme porteur d'énergie. "Cependant, tant que du gaz naturel est encore consommé en Allemagne, il s'applique : le gaz naturel extrait des installations de stockage nationales est significativement moins dommageable pour le climat que le gaz importé", a déclaré le président de l'Agence, Carsten Mühlenmeier.

Jusqu'à 13 milliards de mètres cubes de gaz

La société One-Dyas prévoit de commencer l'extraction de gaz naturel d'un champ près des îles de Borkum et de Schiermonnikoog cette année. Une plateforme de production sera construite sur les eaux territoriales néerlandaises à environ 20 kilomètres au nord-ouest de Borkum. La plus haute cour des Pays-Bas a donné son feu vert pour cela. Avec la décision de l'Agence de la mine, de l'énergie et de la géologie de Basse-Saxe, l'autorisation est maintenant également en place du côté allemand.

Le forage est prévu à une profondeur de 1,5 à 3,5 kilomètres, déviant des eaux territoriales néerlandaises vers les eaux territoriales allemandes. La quantité récupérable de gaz naturel pour l'ensemble du projet est estimée à 4,5 à 13 milliards de mètres cubes. Pour comparaison : selon les chiffres de l'Agence fédérale des réseaux, environ 81 milliards de mètres cubes de gaz ont été consommés en Allemagne seule l'an dernier.

