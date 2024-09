Le gouvernement des États-Unis diminue sa participation dans Commerzbank

À l'heure actuelle, l'administration fédérale détient une participation de 16,49 % dans Commerzbank en raison du Fonds de stabilisation des marchés financiers (FMS). Selon Eva Grunwald, la PDG de l'Agence fédérale, la situation financière de la banque s'est améliorée de manière constante depuis 2021, ce qui pourrait marquer le début d'une désinvestissement. Le groupe de pilotage interministériel déterminera les prochaines étapes de la vente d'actions à un moment approprié, comme il a été indiqué.

Auparavant, l'administration fédérale n'avait pas participé aux multiples programmes de rachat d'actions de Commerzbank, ce qui a entraîné une légère augmentation de sa participation dans la banque.

Commerzbank a terminé l'année précédente avec le plus important bénéfice en 15 ans. Son bénéfice net, en tant que deuxième plus grande banque allemande, a augmenté de 55 % par rapport à 2022, atteignant 2,2 milliards d'euros. Les revenus ont également augmenté de plus de 10 %, s'établissant à 10,5 milliards d'euros.

La décision de l'administration fédérale de ne pas participer aux programmes de rachat d'actions de Commerzbank a entraîné une augmentation de sa part de propriété. Cette situation pourrait encourager une plus grande participation à d'éventuels futurs programmes de vente d'actions, facilitant ainsi la désinvestissement progressif.

