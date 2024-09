Le gouvernement décrit la stratégie pour une formation normalisée dans les rôles d'assistants infirmiers.

La réglementation à venir pour la formation des aides-soignants va remplacer les 27 programmes de formation distincts existants dans divers États, selon l'annonce. Elle vise également à reconnaître les compétences des professionnels infirmiers internationaux dans des circonstances spécifiques. Dans certains cas, la durée de la formation peut être réduite à un an, et l'éducation à temps partiel est également une option. Un diplôme d'études secondaires est généralement nécessaire, mais des dispenses sont également accordées.

Le ministre de la Santé Karl Lauterbach (SPD) a déclaré : "Cette loi améliorera et uniformisera la formation des aides-soignants, la rendant plus facile d'accès au secteur infirmier. Elle aidera à soulager la pénurie de personnel infirmier, à attirer plus de personnes vers la profession et à améliorer l'attractivité du marché infirmier pour les experts infirmiers étrangers."

La ministre de la Famille Lisa Paus (Les Verts) a considéré cela comme "une pierre angulaire stratégique pour les soins infirmiers". Elle a déclaré : "C'est une excellente nouvelle pour tous ceux qui s'occupent des autres, qui reçoivent des soins ou qui pourraient avoir besoin de soins à l'avenir. Il y aura plus de flexibilité pour répondre à la demande croissante de professionnels infirmiers. La durée de la formation peut être réduite, en particulier pour les personnes ayant une expérience professionnelle pertinente."

Tous les stagiaires auront maintenant le droit à une rémunération équitable, ce qui est également censé améliorer l'attractivité de la profession infirmière. Selon les ministères, à peine la moitié des candidats à la formation d'aide-soignant actuellement qualifiés pour une bourse de formation.

Le programme comprend des stages obligatoires en soins longue durée stationnaires, soins longue durée ambulatoires et soins d'urgence stationnaires. Ceux qui ont abandonné leur formation professionnelle d'infirmier conformément à la loi sur la profession d'infirmier peuvent obtenir un crédit pour les parties déjà terminées en vue d'obtenir une qualification d'aide-soignant.

La nouvelle réglementation aidera à combler les faiblesses des programmes de formation d'aide-soignant existants, en cherchant à améliorer et à uniformiser la formation. Avec la durée de formation réduite et les options de formation à temps partiel, les personnes ayant une expérience pertinente pourront peut-être trouver plus facile d'accéder à la profession infirmière, répondant ainsi à la pénurie actuelle.

