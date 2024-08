- Le gouvernement connaît une réduction significative de la main-d'œuvre en raison de la retraite des employés.

Près d'un tiers des travailleurs du corps administratif de Berlin sont attendus pour prendre leur retraite dans un avenir proche, soit environ 40 079 individus, soit 31,9 % de la main-d'œuvre permanente, d'ici 2033. Cette prévision provient d'un rapport statistique de l'Administration financière à l'Assemblée des représentants concernant le personnel, révélé pour la première fois par "Tagesspiegel".

Le nombre d'individus employés directement par l'État a augmenté de 1 470 (1,1 %) en un an, pour atteindre un total de 133 574 (au 1er janvier 2024). Les postes à temps plein ont également augmenté de 717 (0,6 %) pour atteindre 123 235. Le terme "service direct de l'État" englobe les organismes administratifs centraux au niveau de l'État, comprenant 107 378 employés, et les organismes administratifs de district, au nombre de 26 166 employés. Trente employés supplémentaires ne sont pas inclus dans ces statistiques.

L'âge moyen des employés a diminué pour la 10e année consécutive, pour s'établir à 46,5 ans (au 1er janvier 2024). La proportion de travailleurs à temps partiel a également augmenté, passant de 25,7 à 26,9 % en un an. La proportion de femmes dans la main-d'œuvre a diminué de 0,1 point de pourcentage, pour s'établir à 58,2 %. 42,8 % de la main-d'œuvre totale sont des fonctionnaires, tandis que les 57,2 % restants sont simplement des employés. 3,1 % de la main-d'œuvre totale ont une nationalité non allemande.

Comme de nombreux autres secteurs, le service public de Berlin fait face à une pénurie de travailleurs qualifiés. Le gouvernement de la ville combat cette question grâce à un programme de développement du personnel 2030, mis en œuvre l'an dernier. Cette initiative rassemble de nombreux concepts et projets, notamment l'utilisation de la numérisation et de l'IA pour améliorer les processus et les services administratifs. Le sénateur des Finances Stefan Evers (CDU) a précédemment souligné que l'administration de Berlin devra fonctionner plus efficacement avec moins de personnel à l'avenir.

