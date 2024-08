Le gouvernement britannique préconise une augmentation substantielle du nombre de migrants renvoyés.

Conformément à l'article de journal, le projet devrait durer trois ans et touchera les personnes sans permis de séjour valide en provenance de onze pays, notamment l'Albanie, le Bangladesh, l'Inde, l'Irak et le Vietnam. L'entreprise est censée aider ces immigrés à obtenir des fournitures essentielles et des opportunités d'emploi dans leurs pays d'origine, ainsi qu'à retrouver des membres de leur famille.

Récemment, la Secrétaire d'État à l'Intérieur, Yvette Cooper, a annoncé l'objectif du gouvernement d'augmenter considérablement les expulsions obligatoires. Les articles de presse indiquent que le gouvernement prévoit d'avoir environ 14 000 personnes qui quitteront le Royaume-Uni d'ici la fin de l'année.

Jusqu'à présent cette année, plus de 20 000 personnes ont traversé la Manche à bord de petits bateaux, légèrement plus que l'an dernier, mais moins que les chiffres de 2022. Selon les statistiques publiées la semaine dernière, environ 119 000 personnes étaient en attente de traitement de leur demande d'asile à la fin du mois de juin.

