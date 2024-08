Le gouvernement britannique mobilise 6 000 forces spéciales contre les groupes d'extrême droite.

Le ministre de la Justice a déclaré : "Nous veillerons à ce que tous ceux qui ont été condamnés à la prison en raison des émeutes et du chaos aient également une place en prison." Selon le Conseil national des chefs de police (NPCC), 378 personnes ont été arrêtées jusqu'à présent.

À Plymouth, six personnes ont été arrêtées lundi. Plusieurs officiers de police ont été blessés lorsque des émeutiers les ont attaqués avec des briques et des feux d'artifice. À Belfast, en Irlande du Nord, la police a été attaquée lorsque des émeutiers ont tenté d'incendier un commerce étranger. Un homme d'une trentaine d'années a été grièvement blessé lors des émeutes, et l'incident est traité comme un crime haineux motivé par la race, ont déclaré les autorités.

Le Premier ministre britannique Keir Starmer avait précédemment annoncé une position ferme du gouvernement. Dans le cadre d'une série de mesures, le système de justice pénale sera renforcé pour assurer une poursuite rapide, a déclaré Starmer après une réunion de crise du cabinet. En outre, une "armée" d'officiers de police spécialement formés sera prête à soutenir les forces locales en cas de troubles supplémentaires.

Les troubles ont commencé après une attaque au couteau à Southport, dans le nord-ouest de l'Angleterre, la semaine dernière, où trois enfants ont été tués et dix autres blessés. Le suspect est entré dans un bâtiment où avait lieu un cours de danse estival pour enfants sur la musique de Taylor Swift.

L'attaque a choqué tout le pays. De fausses informations ont rapidement circulé en ligne, affirmant que l'auteur était un demandeur d'asile musulman. Cependant, la police a déclaré que le suspect était un adolescent de 17 ans né au Pays de Galles. Selon les médias britanniques, les parents du jeune homme sont originaires du Rwanda.

Immédiatement après l'incident, des heurts violents par des groupes d'extrême droite ont eu lieu à Southport, qui se sont rapidement propagés à d'autres villes. Les manifestations ont été promues sur les canaux médiatiques d'extrême droite sous le slogan "Assez, c'est assez."

Le gouvernement britannique a mis en avant la responsabilité des réseaux en ligne. Le ministère de la Justice a vivement critiqué Elon Musk, qui a écrit sur son service en ligne X que "une guerre civile est inévitable" en Grande-Bretagne. "C'est complètement irresponsable", a déclaré le ministre de la Justice Alexander. "Je pense que tout le monde devrait appeler au calme", a-t-il insisté.

La police britannique considère que les partisans de l'organisation anti-islamique English Defence League, fondée il y a 15 ans avec des liens avec la scène hooligan, sont responsables de la violence.

En réponse à la violence croissante, le gouvernement a décidé de déployer ses forces spéciales pour aider les forces de police locales à maintenir l'ordre. Les forces spéciales travailleront aux côtés de l'armée d'officiers spécialement formés précédemment annoncée par le Premier ministre Starmer.

Lire aussi: