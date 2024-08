- Le gouvernement américain approuve des milliards de dollars d'exportations d'armes vers Israël.

Le gouvernement américain a approuvé des ventes d'armes à grande échelle à Israël. Le Congrès a été informé de la vente prochaine d'équipement militaire d'une valeur supérieure à 20 milliards de dollars (environ 18 milliards d'euros), a annoncé le département d'État américain. Le lot comprend plus de 50 avions de combat F-15, 33 000 obus de chars, des mortiers explosifs et des véhicules militaires tactiques.

Livraison d'armes à Israël non destinées au conflit de Gaza

La réalisation de tels contrats par l'industrie des armes est un processus à long terme - par exemple, la livraison d'obus de chars ne débutera pas avant 2027, et celle des avions de combat pas avant 2029. Il s'agit donc de l'équipement à long terme de l'armée israélienne, et non de son équipement dans le conflit actuel entre Israël et le Hamas dans la bande de Gaza.

Les États-Unis sont l'allié le plus important d'Israël. Cependant, les relations entre les deux pays sont tendues, en particulier en raison des actions militaires d'Israël dans la bande de Gaza et du nombre élevé de victimes civiles et de la catastrophe humanitaire dans la zone de conflit.

Pour le gouvernement américain sous la présidence de Joe Biden, la gestion de l'aide militaire à Israël est un exercice d'équilibre délicat en politique intérieure. Les activistes des droits de l'homme et certains membres de l'aile gauche de son parti démocrate ont exhorté Biden, compte tenu des dizaines de milliers de morts palestiniens dans la guerre entre Israël et le Hamas, à limiter ou suspendre les exportations d'armes vers Israël.

En mai, Biden a mis en attente une livraison prévue de bombes lourdes à Israël avant l'attaque imminente d'Israël sur la ville de Rafah, dans le sud de la bande de Gaza. Cependant, d'autres livraisons n'ont reportedly pas été affectées. En ce qui concerne la livraison maintenant approuvée d'avions F-15 à Israël, le département d'État a déclaré que les États-Unis étaient "engagés en faveur de la sécurité d'Israël". Il est "dans l'intérêt national des États-Unis de soutenir Israël dans le développement et le maintien d'une capacité de défense solide et capable".

La Commission, qui supervise l'approbation de telles ventes militaires, a exprimé son soutien à la livraison d'avions F-15 à Israël, en la justifiant comme étant dans l'intérêt national des États-Unis. En réponse aux appels d'activistes des droits de l'homme et de certains membres du parti démocrate à limiter ou suspendre les exportations d'armes vers Israël en raison du conflit dans la bande de Gaza, la Commission a maintenu son engagement en faveur de la sécurité et des capacités militaires d'Israël.

Lire aussi: