Le gouvernement américain affirme que Brittney Griner a été détenue à tort en Russie

Le bureau SPEHA dirige et coordonne les efforts diplomatiques du gouvernement visant à obtenir la libération d'Américains détenus à tort à l'étranger, et le transfert vers ce bureau signifie une plus grande flexibilité dans les efforts pour négocier sa liberté, car ils ne doivent pas nécessairement attendre que les procédures judiciaires russes se déroulent.

M. Carstens et son équipe ont joué un rôle majeur dans la libération de Trevor Reed, citoyen américain et vétéran des Marines, en Russie la semaine dernière.

"Lorsqu'il s'agit de nos efforts pour libérer des Américains, l'envoyé présidentiel spécial pour les affaires d'otages, l'ambassadeur Carstens, ira n'importe où, il parlera à n'importe qui si cela signifie que nous pouvons rentrer à la maison avec un Américain, pour réunir cet Américain avec sa famille", a déclaré lundi le porte-parole du département d'État, Ned Price.

La secrétaire de presse de la Maison-Blanche, Jen Psaki, a déclaré mardi que la décision de classer Griner comme détenue à tort avait été prise "en coordination avec le négociateur des otages [Carstens] et le département d'État".

"Mais en général, et je ne pense pas que cela changera, nous n'en parlons pas beaucoup afin de laisser l'espace nécessaire pour obtenir le résultat que nous souhaitons tous, à savoir la ramener chez elle et tous les Américains détenus ou détenus de manière injustifiée.

L'agent de Griner, Lindsay Kagawa Colas, a déclaré dans un communiqué : "Brittney est détenue depuis 75 jours et nous attendons de la Maison Blanche qu'elle fasse tout ce qui est nécessaire pour la ramener chez elle".

Un porte-parole de la WNBA a déclaré que la ligue considérait la nouvelle de mardi comme un "développement positif et une prochaine étape pour la ramener chez elle".

Outre le travail de l'administration Biden, le Centre Richardson, qui défend à titre privé les intérêts des familles d'otages et de détenus et qui a participé au retour de Reed, travaille également au nom de la famille Griner pour tenter d'obtenir sa libération.

"Je peux confirmer que le gouverneur Richardson et le Centre Richardson travaillent effectivement au nom de la famille de Brittney pour assurer son retour en toute sécurité. En raison des efforts en cours et des sensibilités, nous nous concentrons sur le travail plutôt que sur la discussion pour le moment", a déclaré Mickey Bergman, vice-président et directeur exécutif du Richardson Center, dans un communiqué transmis à CNN.

Griner, double médaillée d'or olympique et star de la WNBA (Phoenix Mercury), a été arrêtée en février à l'aéroport de Moscou et accusée par les autorités russes d'avoir fait passer en contrebande des quantités importantes de stupéfiants, un délit passible d'une peine pouvant aller jusqu'à dix ans de prison.

Elle joue pour l'UMMC Ekaterinburg, une grande équipe russe, pendant l'intersaison de la WNBA.

Mardi, la WNBA a annoncé qu'elle rendrait hommage à Griner, sept fois étoile, au cours de la saison 2022 en affichant ses initiales et son numéro de maillot (42) le long des lignes de touche des 12 terrains de l'équipe. Griner recevra également l'intégralité de son salaire WNBA, a précisé la ligue.

"Alors que nous entamons la saison 2022, nous gardons Brittney au premier plan de ce que nous faisons à travers le basket-ball et dans la communauté", a déclaré Cathy Engelbert, commissaire de la WNBA, dans un communiqué.

"Nous continuons à travailler pour ramener Brittney à la maison et nous apprécions le soutien que la communauté a montré à BG et à sa famille pendant cette période extraordinairement difficile."

La ligue est en communication constante avec le gouvernement américain, a déclaré mardi le porte-parole de la WNBA.

La saison dernière, Griner a terminé deuxième dans le vote pour le prix de la joueuse la plus précieuse. Le centre de 6'9" a mené les Mercury jusqu'aux finales de la WNBA, où Phoenix s'est incliné en quatre matchs face au Chicago Sky.

La saison de la WNBA commence vendredi et Phoenix débute à domicile contre les Aces de Las Vegas.

Les autorités russes n'ont pas immédiatement répondu à la demande de commentaire de CNN sur la nouvelle classification de l'affaire Griner par le département d'État.

Brian Todd et Donald Judd de CNN ont contribué à ce rapport.

Lire aussi:

Source: edition.cnn.com