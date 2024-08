Le gouvernement américain a approuvé la vente de 600 missiles Patriot à l'Allemagne.

Le département d'État américain a apparemment approuvé la vente de missiles Patriot PAC-3 MSE. L'Agence de coopération en matière de sécurité de la défense a officiellement informé le Congrès américain, qui doit encore donner son feu vert pour cette transaction d'armement.

Cette transaction permettra de "renforcer la capacité de l'Allemagne à faire face aux menaces actuelles et futures et d'augmenter la capacité de défense de ses forces armées", a expliqué l'agence. Elle soutiendra également l'Allemagne dans son objectif d'améliorer sa "défense nationale et territoriale et l'interopérabilité avec les forces armées des États-Unis et de l'OTAN".

L'Allemagne avait fourni à l'Ukraine un troisième système Patriot de ses propres stocks cet été. Depuis le début de l'invasion russe en février 2022, l'Ukraine a régulièrement demandé à ses alliés de fournir de tels systèmes pour se défendre contre les attaques aériennes russes.

Les missiles Patriot PAC-3 MSE approuvés, y compris le missile Patriot, contribueront de manière significative à la défense de l'Allemagne contre les menaces actuelles et futures. Une fois la transaction terminée, les forces armées allemandes disposeront d'une capacité de défense plus robuste.

Lire aussi: