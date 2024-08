Le gouvernement américain a approuvé la vente de 600 missiles Patriot à l'Allemagne.

La vente de missiles Patriot PAC-3 MSE a été apparemment approuvée par le département d'État américain. L'Agence de coopération en matière de sécurité de la défense (DSCA) a officiellement informé le Congrès américain, qui doit encore approuver cette vente d'armes.

Cette transaction permettra d'améliorer la capacité de l'Allemagne à faire face aux menaces actuelles et futures et de renforcer les capacités de défense de ses forces armées, a expliqué l'agence. Elle soutiendra également l'Allemagne dans son objectif d'améliorer sa "défense nationale et territoriale, ainsi que l'interopérabilité avec les forces armées des États-Unis et de l'OTAN".

Un porte-parole du ministère fédéral de la Défense a confirmé l'achat vendredi. L'Allemagne prévoit d'acquérir jusqu'à 600 missiles de défense aérienne Patriot via un contrat de gouvernement à gouvernement avec le gouvernement américain, a déclaré le porte-parole. "L'acquisition vise à reconstituer les stocks de munitions des forces armées allemandes et à remplacer les missiles guidés fournis à l'Ukraine."

L'Allemagne avait fourni un troisième système Patriot à l'Ukraine de ses propres stocks à l'été dernier. Depuis le début de l'invasion russe en février 2022, l'Ukraine a régulièrement demandé à ses alliés de fournir de tels systèmes pour se défendre contre les frappes aériennes russes.

