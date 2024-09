Le gouvernement a été élu pour renforcer les mesures de sécurité pour les intervenants et les bénévoles.

Le gouvernement fédéral met en place des mesures pour renforcer les garanties de sécurité pour les militaires et les bénévoles. Le projet, présenté par le ministre de la Justice fédéral Marco Buschmann (FDP), comprend des modifications au Code pénal visant à poursuivre plus efficacement les agressions contre les travailleurs d'urgence, les agents de l'application de la loi ou les bénévoles, selon le ministère.

Les attaques contre des individus politiquement actifs, y compris les membres du conseil municipal et les représentants du Parlement européen, deviendront également un délit.

Selon Buschmann, ceux qui consacrent leur temps à servir notre société méritent une protection particulière. La ministre fédérale de l'Intérieur du SPD, Nancy Faeser, a convenu que si les délits contre les policiers, les travailleurs d'urgence, les pompiers, les bénévoles et les politiciens locaux sont punis plus sévèrement, cela envoie un message fort : "L'État de droit ne tolérera pas de tels actes et infligera des sanctions sévères aux auteurs."

De plus, l'utilisation et les essais de tasers par la police fédérale seront renforcés. Faeser a expliqué que cette mesure fait partie du paquet de sécurité introduit par la coalition du trafic d'influence en réponse à l'attaque présumée d'inspiration islamiste à Solingen.

