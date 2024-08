- Le Gorch Fock est en route pour Rostock.

Le navire d'entraînement à la voile de la marine allemande, le "Gorch Fock", est attendu en tant qu'invité pour la troisième année consécutive à la Hanse Sail de Rostock aujourd'hui (10h00). La 33e édition de ce festival maritime sera inaugurée jeudi par la Ministre-Présidente Manuela Schwesig (SPD) à Warnemünde, où le "Gorch Fock" sera amarré au brise-lames central. Le navire arrive de Kiel et restera jusqu'à dimanche.

Le "Gorch Fock" est un trois-mâts barque et cette année, avec ses près de 90 mètres de longueur, c'est le plus grand navire traditionnel à voile de l'événement. Mis en service par la marine en 1958, le navire dispose de 23 voiles d'une superficie totale d'environ 1 800 mètres carrés et peut accueillir environ 140 cadets en tant que participants à la formation. Le commandant est le capitaine de frégate Elmar Bornkessel, qui a pris ses fonctions en juillet dernier, succédant au capitaine Andreas-Peter Graf von Kielmansegg.

