Le Google Pixel 9 Pro Fold est une avancée technologique remarquable.

Première tentative de Google pour un smartphone pliable était louable, mais elle était inférieure à celle de Samsung avec le Galaxy Z Fold 7. Cependant, le Pixel 9 Pro Fold dépasse les attentes et offre un rival redoutable à l'appareil de Samsung sur de nombreux aspects.

Nouveau Design

Google a considérablement rénové le design. Pesant 257 grammes, le dispositif est 25 grammes plus léger tout en étant plus compact que son prédécesseur. Une fois plié, le Pixel 9 Pro Fold mesure 155,2 x 150,2 x 10,5 millimètres, ce qui le rend aussi portable qu'un smartphone standard. La nouvelle affichage externe de 6,24 pouces en format 20:9 améliore cette portabilité, vous permettant d'utiliser le dispositif sans le déplier.

L'écran OLED présente une densité de pixels de 422 ppi, offrant une netteté visible même en plein soleil. Les contrastes et les couleurs sont exceptionnels, et un taux de rafraîchissement de 60 à 120 Hz assure un affichage fluide.

Affichages Améliorés

Le dépliage du Pixel 9 Pro Fold révèle un écran OLED flexible de 8 pouces qui est remarquablement plus lumineux que son prédécesseur. Avec une densité de pixels de 373 ppi, il est suffisamment net et offre d'excellents contrastes et couleurs. Son taux de rafraîchissement de 1 à 120 Hz en fait un écran extrêmement adaptable, surpassant l'affichage externe.

L'écran interne présente également une bordure uniformément large, qui est considérablement plus étroite qu'auparavant. Cette conception permet de placer la caméra selfie sous l'écran, donnant au nouveau smartphone pliable un aspect plus moderne que le premier Pixel Fold.

Tenir le Pixel 9 Pro Fold déplié est délicieux, car le dispositif s'épaissit à peine à 5,1 millimètres. Le cadre mince laisse suffisamment d'espace pour les boutons, le bouton d'alimentation présentant un capteur d'empreintes digitales remarquablement précis intégré.

Crease Visible, Charnière Haut de Gamme

Le charme du dispositif est quelque peu atténué par une crease visible et profonde le long de l'axe longitudinal. Bien que votre cerveau s'y habitue rapidement, le pli est moins prononcé sur le Galaxy Z Fold 8 de Samsung. C'est dommage que, malgré l'écran plus grand, vous ne puissiez toujours afficher que deux apps en mode écran partagé.

La charnière elle-même, considérée comme le composant le plus important d'un smartphone pliable, est exceptionnellement bien conçue par Google. La résistance lors de l'ouverture et de la fermeture est parfaite, et lorsqu'elle est pliée, un aimant maintient les deux moitiés ensemble de manière fluide. Cependant, la poussière et autres particules fines peuvent encore s'infiltrer. Par conséquent, comme son prédécesseur, le Pixel 9 Pro Fold n'est résistant à l'eau qu'à la norme IPX8.

Durée de Vie de la Batterie Impressionnante, Caméras Excellent

despite its slimness, the foldable smartphone lasts for an extended period. A single charge of the 4650 milliampere-hour (mAh) battery was more than enough to power the device through a day's use, as long as the device wasn't unfolded too often. If you frequently use the internal display, the battery might run out near the end of the day, but you should still make it through.

Un autre point fort est le double appareil photo à l'arrière. Équipé d'un appareil photo principal capable de jusqu'à 48 mégapixels (MP), un appareil photo ultra-large de 10,5 MP et un appareil photo téléobjectif de 10,8 MP avec un zoom optique 5x, le Fold n'est peut-être pas aussi bien équipé que les deux autres appareils Pixel 9 Pro. Cependant, la qualité photo et vidéo est à peine inférieure, et le nouveau Fold de Google laisse le Galaxy Z Fold 8 loin derrière en la matière.

Capacités AI Agréables

Les entrailles du Fold, équipées du nouveau processeur Tensor G4 de Google, de 16 Go de RAM et de 256 ou 512 Go de stockage flash, sont de pointe. Par conséquent, le dispositif gère sans effort les nouvelles astuces AI. Bien que leur portée soit actuellement limitée en Allemagne, comme pour les autres séries 9 de Pixel, elles offrent plus de fonctionnalités que les nouveaux iPhones.

Parmi ces fonctionnalités AI, citons les photos de groupe où vous pouvez vous ajouter plus tard. Il est également amusant de sélectionner des éléments individuels et de les modifier à l'aide de prompts texte. Ce n'est peut-être pas très complexe, mais l'IA peut facilement remplacer une télécommande par une règle en bois.

Conclusion

Google a fait un bond en avant avec le Pixel 9 Pro Fold. Bien qu'elle ait introduit son premier smartphone pliable il y a seulement un an, elle a déjà atteint le sommet avec la deuxième génération, offrant une concurrence sérieuse au Galaxy Z Fold 8 de Samsung. Bien qu'il soit vendu autour de 1900 et 2030 euros, le nouveau Fold de Google offre sept années garanties de mises à jour Android, assurant une satisfaction à long terme.

En termes d'améliorations, le Pixel 9 Pro Fold excelle dans ses tests techniques, car le nouveau affichage OLED externe de 6,24 pouces et l'écran OLED flexible amélioré de 8 pouces surpassent les spécifications de son prédécesseur. L'appareil photo à l'arrière, équipé d'un appareil photo principal, d'un appareil photo ultra-large et d'un appareil photo téléobjectif, délivre une qualité photo et vidéo impressionnante.

De plus, les capacités AI du Pixel 9 Pro Fold sont remarquables, permettant des fonctionnalités telles que l'ajout de soi-même à des photos de groupe et la modification d'éléments individuels à l'aide de prompts texte. Ces astuces AI, combinées aux entrailles puissantes du dispositif, offrent plus de fonctionnalités que les nouveaux iPhones.

