Le golfeur Rickie Fowler divise l'opinion avec sa chemise hawaïenne non cintrée

Rickie Fowler continue de repousser les limites du code vestimentaire du golf.

La star américaine a porté une chemise hawaïenne non cintrée lors du premier tournoi du PGA Tour de 2018.

Rickie Fowler a porté une chemise hawaïenne non cintrée lors du Sentry Tournament of Champions de cette semaine sur l'île de Maui.

Le golfeur américain est quatrième à égalité après le premier tour, à deux coups du leader Marc Leishman, mais c'est son choix vestimentaire qui a fait sensation.

Après avoir porté des chaussures montantes et un bas de jogging lors d'un tournoi prestigieux à Abu Dhabi, le golfeur de 29 ans est de plus en plus proche d'enfreindre le code vestimentaire de l'instance dirigeante du golf.

La politique du PGA Tour à l'égard des joueurs stipule que "les joueurs doivent présenter une apparence soignée, tant sur le plan vestimentaire que sur le plan de l'hygiène personnelle. Les vêtements portés par les joueurs doivent être conformes à la mode actuelle du golf".

Fowler a cependant défendu sa garde-robe, déclarant à NBC que le look était "très Maui" et plaisantant sur le fait que ses amis et collègues professionnels Justin Thomas et Jordan Spieth n'auraient pas pu le faire.

"J'aime toujours repousser un peu les limites, tout en restant évidemment respectueux et en honorant le jeu", a déclaré Fowler à Golf Channel.

"J'ai eu l'impression que c'était très approprié pour commencer la semaine ? Nous ne faisons que nous amuser".

Changement de tendance

John Daly : la plus grande fashionista du golf américain

Pour la golfeuse américaine Paige Spiranac, qui s'est farouchement opposée à la nouvelle politique vestimentaire de la LPGA, le numéro hawaïen est un pas dans la bonne direction.

"Je l'aime bien. C'est différent", a-t-elle posté sur son compte Twitter. "Voyons combien de temps il faudra aux traditionalistes du golf pour dire que le golf est terminé et à quel point ils sont scandalisés par l'irrespect....'une chemise non cintrée".

Selon la page Twitter officielle du Kapalua Golf Resort, la chemise de Fowler a été la plus vendue de la journée dans la tente de marchandises.

L'époque des plus quatre et des clubs en hickory étant largement révolue, de nombreux fans ont affirmé que le numéro 7 mondial contribuait à faire connaître le golf à la jeune génération.

Mais tout le monde n'était pas aussi enthousiaste, certains qualifiant ses choix vestimentaires de "non professionnels" et d'autres ayant du mal à assimiler sa tenue à sa récente sélection en tant que "personne la mieux élevée" de 2017.

Une chose est sûre, si Fowler a quelque chose à voir avec cela, la ligne entre le clubhouse et le podium continuera à s'estomper.

