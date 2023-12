Le golfeur Kim Si Woo trouve l'eau cinq fois sur un trou pour établir un score historique sur le PGA Tour

Pour le Sud-Coréen Kim Si Woo, ce dimanche a été l'un de ces moments où les choses sont allées de mal en pis.

Sur le 11e trou du WGC-FedEx St Jude Invitational, Kim a frappé cinq coups consécutifs dans l'obstacle d'eau, terminant finalement avec un score de 10-over par 13.

Dès son premier coup de départ sur ce trou de 155 yards au TPC Southwind à Memphis, Kim a placé sa balle dans l'eau à droite du green.

Après s'être déplacé vers une zone de retombée à 96 yards du trou, il a frappé la balle à plusieurs reprises dans l'eau à droite du green, pour finalement trouver la terre ferme lors de son 11ème coup.

De là, il a chippé son coup près du trou avant de rentrer chez lui avec un score de 13.

Ce score de 10-over est le plus élevé enregistré sur un par trois dans une épreuve régulière du PGA Tour - pas dans un Majeur - depuis 1983.

Ce trou a permis à Kim, qui a remporté trois tournois du PGA Tour, de passer d'un score de 5 à 15.

En réponse à cette performance désastreuse, il a réussi un birdi au trou suivant avant que sa balle ne se retrouve à nouveau dans l'eau au 14e trou. Il a fini par faire un double-bogey sur ce par trois.

Bien que Kim ait terminé avec trois birdies et un par, il a tout de même terminé dernier et à 30 coups des leaders Abraham Ancer, Sam Burns et Hideki Matsuyama, qui ont dû disputer un playoff à trois pour décider du vainqueur.

Visitez CNN.com/sport pour plus d'informations, de reportages et de vidéos.

Ancer a remporté sa première victoire sur le PGA Tour grâce à un birdie sur le deuxième trou de playoff, devenant ainsi le quatrième joueur né au Mexique à remporter un titre.

La semaine dernière, Kim a terminé à la 32e place de la compétition masculine de golf aux Jeux olympiques de Tokyo 2020.

Lire aussi:

Source: edition.cnn.com