Faits marquants de l'histoire

Le golf est-il devenu plus facile ? La "règle Dustin Johnson" modifiée

Changement de règle pour les balles qui se déplacent accidentellement sur les greens

Aucune pénalité ne sera encourue

La règle entre en vigueur en janvier 2017

À partir du 1er janvier, une balle ou un marqueur de balle qui est considéré comme ayant été déplacé accidentellement sur le green peut être remplacé sans perte de coup.

La règle locale - à la discrétion des organisateurs du tournoi ou du parcours - a été modifiée en partie en réponse à la situation grotesque de l'US Open en juin, lorsque la balle de Dustin Johnson a été jugée comme ayant été déplacée de façon fractionnée sur le cinquième green.

Johnson a protesté de son innocence et a d'abord été exonéré de toute erreur, mais les officiels ont ensuite réexaminé l'incident.

L'Américain a été informé qu'il pourrait être pénalisé d'un coup, et le reste du tour final s'est déroulé avec un point d'interrogation sur son score.

Johnson a finalement terminé avec quatre coups d'avance pour remporter son premier titre majeur, mais la marge de victoire a été ramenée à trois lorsque la pénalité a été appliquée par la suite.

Modernisation

La règle couvre des situations telles que le fait de laisser tomber ou de déplacer accidentellement sa balle ou son marqueur, ou celui d'un adversaire, ou de faire bouger la balle par inadvertance.

"L'élimination de cette pénalité répond aux préoccupations des golfeurs et des comités concernant les difficultés d'application des règles actuelles lorsqu'un joueur provoque accidentellement le déplacement d'une balle sur le putting green", a déclaré Thomas Pagel, directeur principal des règles de golf et du statut d'amateur de l'United States Golf Association (USGA).

"Ce changement est un bon exemple du type de modernisation des règles que nous espérons mettre en œuvre après avoir terminé notre examen fondamental de toutes les règles. Nous cherchons des moyens d'améliorer les règles en les rendant plus faciles à comprendre et à appliquer."

La règle locale, annoncée conjointement par l'USGA et le R&A - l'instance dirigeante du golf en dehors des États-Unis et du Mexique - est une loi discrétionnaire et non une règle permanente.

Elle a été accueillie favorablement par tous les grands circuits et compétitions de golf, y compris le Masters, a ajouté l'USGA dans un communiqué.

L'ensemble des règles du golf sont révisées tous les quatre ans et la prochaine révision aura lieu en 2020.

