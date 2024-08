Le général McMaster attribue une certaine responsabilité au président Trump pour le retrait désordonné d'Afghanistan.

McMaster a déclaré à CNN's Anderson Cooper que Trump avait décidé en 2017 de maintenir une présence américaine en Afghanistan, mais avait finalement changé d'avis. L'administration Trump a finalement convenu avec les Talibans de retirer les troupes américaines d'ici mai 2021, une date que Biden a ultérieurement repoussée à août.

"Il n'a pas pu s'en tenir à la décision", a déclaré McMaster, qui était le conseiller à la sécurité nationale de Trump de février 2017 à avril 2018, lors de "AC 360". "Il n'a pas pu s'en tenir à la décision. Et je pense que les gens lui ont mis des idées dans la tête avec ces slogans: 'Mettre fin aux guerres interminables' et 'L'Afghanistan est le cimetière des empires', etc."

Lorsqu'on lui a demandé si Trump avait une responsabilité dans le retrait controversé sous l'administration Biden, McMaster a répondu: "Oh, oui."

Lundi, Trump a assisté à une cérémonie de dépôt de gerbe au cimetière national d'Arlington en Virginie pour le troisième anniversaire de l'attaque de la porte Abbey de l'aéroport de Kaboul qui a coûté la vie à 13 militaires américains. Il était accompagné des membres de la famille des militaires tombés au combat. Le président américain a régulièrement critiqué l'administration Biden, y compris récemment la vice-présidente Kamala Harris, son potentiel rival démocrate en 2024, pour le retrait chaotique des troupes américaines d'Afghanistan.

Dans son nouveau livre, "At War with Ourselves: My Tour of Duty in the Trump White House", McMaster écrit sur sa conviction que Trump cherchait l'approbation et les éloges des dirigeants étrangers autoritaires, comme le président russe Vladimir Poutine et l'ancien président des Philippines Rodrigo Duterte, pour paraître fort lui-même.

"J'essaie vraiment d'expliquer les forces de certains aspects du caractère du président, mais aussi les vulnérabilités. Et bien sûr, à certains moments, j'étais réticent à écrire certaines choses parce que je ne voulais pas donner, s'il est réélu, un genre de mode d'emploi de manipulation de Donald Trump", a déclaré McMaster lundi.

Les commentaires de McMaster sur le temps de Trump à la Maison Blanche interviennent alors que les Américains envisagent de réélire le candidat républicain à la présidence ou de faire de Harris leur nouveau commandant en chef. Tout en étant critique envers l'ancien président, McMaster a apporté une analyse nuancée du processus de prise de décision de Trump.

"Je l'ai vu apprendre et s'adapter, et vraiment évoluer dans sa compréhension des situations. Les gens me disaient souvent: 'Est-ce qu'il écoute, est-ce qu'il??' Oui, il écoute. Mais souvent, lorsqu'il arrive à une conclusion qu'il pense être vraiment solide après avoir discuté avec un large éventail de personnes et avoir obtenu un large éventail de points de vue, souvent il ne peut pas s'y tenir, et la politique devient déracinée", a-t-il déclaré à Cooper.

Trump a nommé McMaster, un général de trois étoiles qui a servi avec distinction lors de la guerre du Golfe en 1991 et de la guerre d'Irak, comme son conseiller à la sécurité en février 2017.

McMaster a servi pendant un peu plus d'un an dans l'administration Trump et a été remplacé par l'ancien ambassadeur et analyste de Fox News John Bolton, qui a lui-même publié un livre détaillant des allégations troublantes et choquantes sur son temps passé avec Trump.

Lorsqu'on lui a demandé s'il servirait à nouveau dans une administration Trump, McMaster a répondu qu'il ne le ferait pas. "Je pense, Anderson, que je travaillerai dans n'importe quelle administration où je pense pouvoir faire une différence, mais je suis un peu usé avec Donald Trump", a-t-il déclaré.

Et quant à savoir s'il travaillerait dans une administration Harris, McMaster a déclaré: "Je ne pense pas que je serais efficace là-bas non plus, compte tenu probablement de mes différents points de vue et de ce qui est une politique sensée pour le Moyen-Orient, ou vraiment n'importe où."

Les contributeurs de CNN Kate Sullivan et Peter Bergen ont participé à cet article. Cet article a été mis à jour avec des informations supplémentaires.

