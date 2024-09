Le géant du marché Dow connaît une forte hausse de 500 points.

Le Dow a gagné 500 points, soit 1.2 %, lundi. Le S&P 500 plus large a augmenté de 1.1 % et le Nasdaq, chargé en technologies, a progressé de 1 %. Initialement dans l'après-midi, le Dow était en hausse de plus de 600 points.

Cela contraste avec l'ambiance de la semaine dernière, où les investisseurs ont sanctionné les actions en prévision d'un rapport sur l'emploi moins stimulant que prévu par Wall Street. Vendredi, les investisseurs ont reçu ce qu'ils attendaient : un aperçu mitigé mais pas décevant du marché de l'emploi, indiquant que le marché de l'emploi américain se développe bien que pas à la vitesse des années précédentes.

La peur régnait sur Wall Street la semaine dernière, et bien qu'elle ait persisté comme émotion dominante lundi, l'indice de peur et de cupidité de CNN Business a noté une légère augmentation, se rapprochant d'une "sentiment neutre".

Cette semaine, les investisseurs auront droit à une autre évaluation des données d'inflation aux États-Unis, débutant mercredi matin avec le rapport sur l'indice des prix à la consommation. On s'attend à ce qu'il montre que l'inflation a Significativement ralenti en août - une autre preuve que la lutte du Federal Reserve contre l'inflation porte ses fruits.

La Fed a maintenu des taux d'intérêt élevés pour contenir l'inflation. Cependant, il y a un effet secondaire prévu : ils ralentissent l'économie. Les hausses de taux d'intérêt augmentent les coûts des entreprises et diminuent la rentabilité. Cela tend à ralentir l'embauche, ce qui signifie moins d'opportunités d'emploi et moins d'argent disponible pour les consommateurs. La consommation des ménages représentant la majeure partie de l'économie américaine, la Fed a tendance à entraîner l'économie dans une récession lorsqu'elle relève les taux - bien que ce ne soit pas son objectif.

Le fait que les États-Unis ne soient pas en récession après de longues périodes de taux élevés est tout simplement remarquable. Jusqu'à récemment, les opportunités d'emploi ont continué à prospérer et les consommateurs ont continué à dépenser - principalement parce que les stimulus pandémiques n'avaient pas encore complètement disparu et que de nombreux propriétaires ont obtenu des taux hypothécaires bas qui libéraient des fonds.

Cela pourrait être un facteur auquel les investisseurs réagissent lundi : oui, le marché de l'emploi montre des signes de fatigue, mais la récente baisse pourrait être exagérée.

Le fait que l'économie crée encore des emplois à un rythme régulier est précisément le scénario de "atterrissage en douceur" que beaucoup avaient espéré (et doutaient qu'il puisse être réalisé) lorsque la Fed a commencé à augmenter les taux il y a quelques années.

Il est encore trop tôt pour célébrer, mais cela semble certainement être le meilleur scénario possible compte tenu de la situation il y a quelques années.

Malgré la peur initiale et la baisse des ventes, les investisseurs pourraient réaliser que le marché de l'emploi crée toujours des emplois à un rythme régulier, ce qui pourrait conduire à une réévaluation de leurs stratégies d'investissement dans le secteur des affaires. Avec des changements positifs prévus dans les données d'inflation aux États-Unis, cela pourrait être le moment opportun pour ceux qui investissent dans les affaires de réévaluer leurs investissements.

