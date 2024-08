Le géant des magasins Circle K Eyeing, un partenariat à grande échelle avec 7-Eleven

Lundi, Seven & I Holdings, la société mère de 7-Eleven, a reconnu avoir reçu une offre d'Alimentation Couche-Tard du Canada pour racheter toutes ses actions restantes.

Seven & I a annoncé avoir mis en place un "comité spécial" pour examiner cette proposition, précisant qu'aucune décision n'avait encore été prise.

"Le comité spécial prévoit d'examiner rapidement la proposition, les stratégies indépendantes de Seven & I et d'autres méthodes potentielles pour augmenter la valeur de l'entreprise. Après cette évaluation, une réponse sera envoyée à Couche-Tard", ont-ils ajouté, gardant les détails financiers confidentiels.

CNN a contacté Couche-Tard pour un commentaire.

Les actions de Seven & I ont bondi de presque 23 % à Tokyo lundi, faisant passer leur valeur de marché à plus de 38 milliards de dollars. Cela pourrait indiquer une transaction supérieure à toute autre prise de contrôle étrangère au Japon depuis que Dealogic a commencé à enregistrer des données en 1995.

L'offre de rachat a été initiée suite à la décision du gouvernement japonais de rendre plus difficile pour les entreprises d'ignorer les offres non sollicitées. Les modifications des protocoles de prise de contrôle sont attendues pour stimuler les investissements étrangers dans le pays.

Si l'affaire aboutit, l'influence de Couche-Tard s'étendrait, renforçant sa domination en Amérique du Nord avec les magasins Couche-Tard et Circle-K et en Europe via les distributeurs de carburant Ingo.

Le groupe canadien a effectué plusieurs acquisitions ces dernières années, mais cette prise de contrôle marquerait sa plus grande acquisition à ce jour. Elle suit plus de trois ans après sa tentative avortée d'acquérir la chaîne de supermarchés Carrefour en 2021, lorsque le gouvernement français a bloqué la prise de contrôle.

Seven & I Holdings gère plus de 83 000 magasins dans le monde, y compris les magasins 7-Eleven et la chaîne de stations-service Speedway aux États-Unis. Le groupe a acquis Speedway auprès de Marathon Petroleum pour 21 milliards de dollars en 2021, renforçant sa position en Amérique du Nord.

Bien que les racines de 7-Eleven puissent être retracées jusqu'à Dallas, au Texas, c'est le défunt entrepreneur japonais Masatoshi Ito qui est célèbre pour avoir transformé

