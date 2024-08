Le géant cubain écrit une série olympique sans précédent

Aucun Olympien n'a approché ce que le lutteur Mijain Lopez a accompli. Cinq fois de suite, il a remporté la médaille d'or dans la même discipline. Au cours de toute sa carrière olympique, il n'a connu qu'une seule défaite. Mais après quatre disques herniaires, il en a eu assez.

Après avoir assuré sa place parmi les plus grands Olympiens, le colosse cubain Mijain Lopez s'est agenouillé, a pris appui sur ses bras musclés et a embrassé le sol. Pendant un moment, le plus fort des lutteurs est resté là, puis il a enlevé ses chaussures noires et les a placées au centre du ring. Son travail était terminé. "El Terrible", le Féroce, avait atteint les Jeux olympiques - et regarde maintenant certains légendes de là-haut.

Avec sa victoire sur le chilien Yasmani Acosta Fernandez, Lopez, poids super-lourd, s'est couronné champion olympique pour la cinquième fois de suite dans la même discipline. Personne d'autre n'a réalisé cela, ni aux Jeux d'été ni aux Jeux d'hiver. Carl Lewis a remporté le saut en longueur quatre fois de suite, Michael Phelps a remporté l'or quatre fois de suite au 200m nage libre. Mais la cinquième victoire, personne d'autre ne l'a réalisée.

Puis est venu Lopez. À 41 ans et après quatre disques herniaires, il incarne toujours l'excellence dans son sport. Une constance inégalée, l'homme de deux mètres n'a connu qu'une seule défaite en 20 ans aux six Jeux olympiques. C'était en 2004 à Athènes, contre le russe Chassan Barojew. Ensuite, Lopez a remporté la victoire en 2008 à Beijing, en 2012 à Londres, en 2016 à Rio, en 2021 à Tokyo, et a pris une pause - jusqu'à Paris.

"La lutte était l'amour de ma vie"

Il l'a décrit ainsi : "Pékin - jeunesse. Londres - nouveau départ. Rio - effort. Tokyo - sacrifice. Paris - joie." Pour une telle série unique, "il faut aimer son sport, aimer son travail, et montrer au monde qu'on peut réaliser de grandes choses avec peu." Il suffit de travailler suffisamment dur. Pour son dernier grand objectif, Lopez a recommencé à s'entraîner, sur le tapis, en salle de gym, même si cela faisait mal. "La fatigue est là, la douleur dans le corps est là, alors l'esprit doit être fort, la motivation doit être encore plus forte", a-t-il déclaré.

Mais la motivation de Lopez ne venait pas d'un désir de records, croit son entraîneur. "Il n'est pas très intéressé par la célébrité", a déclaré Raul Trujillo à l'agence de presse AFP : "Il fait cela par amour pour son sport, pour son plaisir." Mais : "Si Dieu lui a donné l'opportunité d'être le plus grand de l'histoire, pourquoi ne pas la saisir ?"

Cependant, il n'y aura pas de sixième médaille d'or, a annoncé Lopez avant la grande finale à Paris. "Il faut laisser de la place aux jeunes qui arrivent, pour la continuité", a-t-il déclaré : "La lutte a déterminé ma vie, la lutte était l'amour de ma vie." Le "Géant de Herradura" peut rentrer chez lui, dans son village de l'ouest de Cuba. Il n'a plus à se battre.

