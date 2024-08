Le gardien Ter Stegen atteint le sommet après sa démission

Après une décennie à jouer le rôle de doublure de Manuel Neuer au niveau national et à Barcelone, Marc-André ter Stegen est enfin sur le point de prendre la place de gardien de but numéro un de la DFB avec la retraite de Neuer. Connu pour sa grâce sous la pression, ter Stegen a assumé son rôle de soutien avec dignité, même en sachant que l'histoire n'est pas toujours clémente envers les gardiens de but de deuxième rang.

Dans une interview accordée à t-online.de en 2019, ter Stegen a exprimé son désir de devenir le gardien de but principal de l'Allemagne, mais a souligné que sa poursuite du succès ne compromettrait pas ses valeurs. "Je veux être aussi réussi que possible, mais pas à n'importe quel prix. Le football est important, mais l'humanité est ma priorité absolue", a-t-il déclaré.

Fidèle à sa parole, ter Stegen a conservé sa-compose et son professionnalisme même dans l'adversité. Malgré les erreurs occasionnelles de Neuer et le manque de soutien universel, ter Stegen a été satisfait de jouer le rôle de doublure, évitant les éclats publics qui ont défini certains gardiens de but allemands de haut niveau du passé, tels que Uli Stein et Jens Lehmann.

Début international à l'âge de 20 ans

Le sélectionneur de l'équipe nationale, Julian Nagelsmann, a indiqué que ter Stegen serait probablement le gardien de but titulaire au moins jusqu'à la Coupe du monde 2026, en grande partie en raison de ses exceptionnelles compétences et de son engagement inébranlable. 'Il est un autre gardien de but de classe mondiale qui attend simplement sa chance. Nous n'avons aucun doute', a déclaré le directeur sportif de la DFB, Rudi Völler. Cependant, la relation de ter Stegen avec l'équipe nationale a été loin d'être idyllique.

Le parcours international de ter Stegen a commencé sur une note difficile, avec une défaite 3-5 contre la Suisse lors de son premier match à l'âge de 20 ans. Les matchs suivants contre l'Argentine et les États-Unis ne se sont pas mieux déroulés, avec un total de 12 buts encaissés.

Le règne de Neuer au sommet

ter Stegen et les grands tournois n'ont pas été un mélange réussi jusqu'à présent. Il a été laissé hors de l'équipe pour l'Euro 2012 et n'a même pas été appelé pour la Coupe du monde 2014, alors que Roman Weidenfeller et Ron-Robert Zieler, qui étaient relativement inconnus sur le plan international, ont remporté le championnat.

Malgré son appartenance constante à l'équipe depuis, ter Stegen n'a joué dans les grands tournois que lorsque Neuer était indisponible. Cette relégation avant le dernier tournoi à domicile a été particulièrement démoralisante. Après l伤

