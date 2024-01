Le gardien remplaçant Abo Gabal, héros de la séance de tirs au but pour l'Egypte

L'Egypte s'est qualifiée pour les quarts de finale de la Coupe d'Afrique des Nations en s'imposant 5-4 aux tirs au but face à la Côte d'Ivoire mercredi. Le gardien remplaçant Mohamed Abo Gabal a repoussé un penalty malheureux d'Eric Bailly et Mohamed Salah a inscrit le tir au but décisif.