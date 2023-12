Le gardien du Real Madrid Thibaut Courtois est "heureux" avant la demi-finale de la Ligue des champions contre son ancien club, Chelsea

Le gardien du Real Madrid se prépare pour la demi-finale de la Ligue des champions contre Chelsea, mercredi, alors que le score cumulé est de 1-1 après le match aller de la semaine dernière à Madrid, dans lequel il a joué un rôle important.

En première mi-temps, les Madrilènes se sont montrés très entreprenants sur le terrain d'entraînement des Blancos à Valdebebas, mais le grand Belge s'est montré intraitable, avec un arrêt massif dès le début du match pour empêcher Timo Werner de marquer ce qui semblait être un but assuré.

Après avoir connu quelques problèmes de forme et la concurrence de l'ancien pilier Keylor Navas à son arrivée au club, le joueur de 28 ans admet qu'il joue dans sa "zone de prédilection".

Son retour à Madrid, après avoir passé trois saisons en prêt chez le rival du Real, l'Atlético, et ses retrouvailles avec sa famille, expliquent en grande partie son retour à la domination, selon Courtois.

"Depuis ma première année à Madrid, j'ai toujours eu l'impression que c'était une deuxième maison. J'y ai aussi rencontré la mère de mes enfants", a déclaré le double vainqueur de la Premier League et de la Liga à Don Riddell, de CNN Sport.

"Alors évidemment, quand j'ai eu l'opportunité de jouer pour Madrid et de retourner à Madrid pour être plus proche de mes enfants, c'était incroyable pour moi... J'aime jouer pour la plus grande équipe du monde. Cela a toujours été un rêve.

"Et aussi d'être proche de mes enfants, de les voir grandir chaque jour, de les emmener à l'école, aux activités extrascolaires qu'ils organisent. Cela rend quelqu'un heureux. Et je pense que cela se voit aussi sur le terrain. Je joue bien et j'aide l'équipe à gagner".

Courtois ne sera pas le seul ancien joueur de Chelsea à espérer aider le Real Madrid à se qualifier pour la finale de la Ligue des champions.

Eden Hazard, qui a passé sept ans dans l'ouest de Londres, est revenu en forme au bon moment après une saison marquée par de nombreuses blessures et pourrait être titularisé contre son ancienne équipe.

Outre la Ligue des champions, le Real Madrid est toujours en course pour le titre de champion d'Espagne.

Le champion en titre se trouve à deux points de l'Atlético, tandis que le FC Barcelone est à égalité avec le Real à quelques journées de la fin du championnat.

