- Le gardien du quatrième lanceur assure la première position de Paderborn avec un sauvetage

Une victoire pour SpVgg Greuther Fürth a évité à SC Paderborn leur première défaite et la perte de la première place de la 2e Bundesliga. Le duel entre les clubs deuxième et premier au classement s'est soldé par un match nul 1:1 (0:0) après une rencontre passionnante au Sportpark Ronhof de Fürth lors de la 3e journée. Les deux équipes ont conservé leur invincibilité après trois matchs, Fürth totalisant cinq points et Paderborn sept.

Les hôtes ont pris l'initiative devant 10 261 spectateurs peu après la mi-temps grâce à Luca Itter (49e minute). Après un corner et une passe exceptionnelle de leur capitaine Branimir Hrgota, le défenseur a marqué dans la surface de réparation. Le remplaçant d'Paderborn, Adriano Grimaldi, a égalisé à la 81e minute en profitant d'une erreur du gardien de Fürth, Nahuel Noll, qui tentait de dégager le ballon de la surface. Le remplaçant Grimaldi a bloqué le ballon et marqué d'environ 15 mètres.

Il convient de noter que l'équipe visiteuse avait dominé les débats en début de match et avait gaspillé de nombreuses occasions. Ils ont souvent choisi une passe différente plutôt que de conclure de manière décisive. La défense de Fürth a tenu bon jusqu'à ce que Grimaldi ait l'opportunité d'égaliser et l'exécute avec confiance.

