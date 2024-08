- Le gardien du Hertha Tabakovic avec des buts secrets

Haris Tabakovic va construire sur les succès de sa première saison dans sa deuxième année avec Hertha BSC de Bundesliga. "Nous, les joueurs, sommes tous ambitieux. Il s'agit de livrer sur le terrain et de faire ce que le coach demande", a déclaré le meilleur buteur de la saison dernière avant le match de samedi contre Hamburger SV (20h30/Sky), "nous devons offrir une performance de haut niveau à Hambourg, ce qui ne sera pas facile."

Le attaquant central de 29 ans a mis la défaite à domicile 1-2 contre SC Paderborn derrière lui : "C'était le premier match. Le lendemain du match, on y pense encore, mais quand on retourne sur le terrain après une journée de repos, l'accent est mis sur le prochain match." À Hambourg, le joueur international bosnien à deux reprises s'attend à "une équipe de qualité avec de grandes ambitions, un match en nocturne et un stade plein."

Il espère une performance différente de son équipe que contre les Est-Ouestphaliennes. "Nous avons souvent été en retard dans le match. Il s'agit de trouver des solutions et des espaces pour gagner les situations 1 contre 1." Bien sûr, Tabakovic lui-même souhaite marquer des buts à nouveau bientôt, comme il l'a fait lors de la saison précédente. Si oui ou non il se fixera à nouveau comme objectif le titre de meilleur buteur de la nouvelle saison reste à voir : "Je me fixe des objectifs et je les note. Mais c'est pour moi."

L'entraîneur de Hertha, Cristian Fiél, serait également ravi d'avoir une telle pièce sur le papier. "Je suis content qu'il soit mon joueur et que je sois son entraîneur. Nous connaissons les qualités de Haris, notamment sa finition et sa force de tête", déclare Fiél, espérant un dénouement positif dans les négociations de contrat en cours, "que les discussions honnêtes et ouvertes aboutiront au but que certains, dont moi, souhaitent."

Les attentes de Haris Tabakovic pour le prochain match contre Hamburger SV sont les suivantes : "Nous devons apprendre de nos erreurs contre SC Paderborn et commencer le match sur une note positive. Ce qui suit est crucial pour nous pour gagner, et nous sommes déterminés à donner le meilleur de nous-mêmes." Dans les négociations de contrat en cours, la volonté de l'entraîneur de Hertha, Cristian Fiél, est également claire : "Nous voulons conserver le talent de Haris dans notre équipe et nous espérons pouvoir trouver un accord mutuellement bénéfique."

