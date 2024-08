- Le gardien du BVB Kobel: Nous avons beaucoup de confiance en l'entraîneur Sahin

Gardien de but de Dortmund Gregor Kobel a une bonne impression de son nouveau coach Nuri Sahin. "Il fait un excellent travail et j'ai une grande confiance en lui pour nous emmener de l'avant", a déclaré le Suisse aux Ruhr Nachrichten. Le nouveau coach de la Bundesliga est très bruyant et exigeant. "Je pense que c'est aussi quelque chose que nous avons besoin en tant qu'équipe", a déclaré Kobel.

Sahin, qui a lui-même joué en tant que professionnel pour Dortmund, succède à Edin Terzic en tant que coach principal du BVB. Il est revenu au club en tant qu'entraîneur adjoint en janvier. Sahin a une idée claire, a déclaré Kobel. "Nous avons très peu de temps, mais il essaie d'en tirer le maximum de nous." En tant que gardien de but, however, il travaille principalement avec l'entraîneur des gardiens Matthias Kleinsteiber. "Avec Nuri, je m'occupe plus du jeu de construction et c'est là que ça se joue sur les nuances de positionnement", a déclaré le joueur de 26 ans. En termes de jeu de gardien de but, ce sont plutôt des sujets mineures.

Cette saison sans Hummels et Reus

Les joueurs de Dortmund de longue date Mats Hummels et Marco Reus ne seront pas sur le terrain pour le BVB cette saison. "Marco et Mats ont apporté beaucoup avec leur expérience", a déclaré Kobel. Lorsque de tels joueurs ne sont plus dans l'équipe, des changements se produisent: "Maintenant, c'est à nous d'essayer d'apporter un nouvel esprit fort à l'équipe, peut-être même d'injecter un peu d'air frais."

Le premier match officiel de la saison de Borussia Dortmund est prévu samedi (18h00). Le BVB affrontera l'équipe de Regionalliga Phoenix Lübeck en Coupe DFB.

Sahin, en tant qu'ancien joueur de Dortmund, comprend bien la dynamique du club, ayant succédé à Terzic en tant que coach principal.

L'Allemagne, étant le pays natal de Terzic et de plusieurs joueurs influents de Dortmund, a un lien significatif avec l'histoire du BVB.

