- Le gardien de la chauve-souris s'intéresse au développement des cornes d'orme - " des créatures intrigantes "

Dans quelques jours, Ines Kock, une dame de 51 ans originaire de Pinneberg, habitera seule avec son dragon barbu, Burny, dans son appartement en loft. Pour l'instant, ils partagent la chambre avec trois chauves-souris. Depuis une décennie, Kock aide à la fois les chauves-souris petites et grandes dans le besoin. Dans sa chambre faiblement éclairée, elle les aide à se remettre sur pied, leur donne à manger, leur fournit de l'eau et surveille leur progression. "Une fois qu'ils ont retrouvé leur poids d'origine et peuvent voler efficacement, nous les relâchons dans la nature", a déclaré la compassionnée infirmière âgée. Elle a également sauvé Burny de mauvaises conditions de vie.

Actuellement, deux pipistrelles résident dans une cage blanche haute comme un homme, tandis qu'une grande chauve-souris à bride est logée dans un terrarium. Ces animaux viennent de la station de vie sauvage voisine de Klein Offenseth-Sparrieshoop. Principalement, les chauves-souris ont été remises par des personnes préoccupées.

Plusieurs de ces créatures volantes sont blessées, tandis que d'autres sont sous-alimentées ou déshydratées. "Lorsque c'est chaud, elles ont simplement besoin d'un peu d'eau, et elles s'envolent la nuit", sait Kock. Mais comment savoir si une chauve-souris a besoin d'aide ? "Simple : si vous trouvez une chauve-souris pendue ou au repos pendant la journée, elle a généralement besoin d'aide", a expliqué Kock. Les chauves-souris peuvent vivre jusqu'à 20 ans.

Pendant les saisons de printemps et d'automne, elle consacre son temps à soigner jusqu'à 20 chauves-souris chez elle. Pendant les mois les plus chargés, elle dépense environ 250 à 300 euros par mois - la plupart pour la nourriture. Les chauves-souris mangent des vers de farine, des grillons, et si elles sont très faibles, un mélange de vers de farine et de lait de chat. "Ça s'additionne." Elle espère obtenir un soutien financier sous forme de dons en nature et en argent. Elle partage également ses expériences sur la plateforme de médias sociaux TikTok.

Pour le biologiste et expert en chauves-souris Florian Gloza-Rausch, cet soutien pour les animaux est un équilibre délicat. "Soigner des chauves-souris individuelles n'a peut-être pas beaucoup de signification scientifique en termes d'écologie de population. Cependant, la conservation des chauves-souris repose également sur les relations publiques." Et pour cela, cette implication des amateurs d'animaux est bénéfique. Cependant, il est essentiel que l'affection pour les animaux n'aille pas trop loin. Si des transfusions de sang et de longs trajets de transport sont impliqués, la proportionnalité est perdue.

Kock est d'accord et s'assure que les chauves-souris découvertes dans la région sont hébergées chez elle aussi naturellement que possible. "Ce sont des animaux sauvages classiques et ils doivent rester tels quels. J'ai un minimum d'interaction humaine avec eux."

L'Allemagne du Nord, y compris les États fédéraux de Mecklembourg-Poméranie-Occidentale, du Brandebourg, de Basse-Saxe, de Brême, d'Hambourg et du Schleswig-Holstein, est un habitat essentiel et précieux pour les chauves-souris, a déclaré Gloza-Rausch, qui est également membre du conseil d'administration de l'Association fédérale de recherche sur les chauves-souris et des gardiens de chauves-souris allemands. "En raison des caractéristiques du paysage naturel de l'Allemagne du Nord, telles que ses vastes paysages lacustres, les systèmes de rivières importants, les landes, les marais, les forêts de hêtres et de chênes, et la proportion croissante de zones agricoles écologiquement gérées, les espèces de chauves-souris telles que la grande chauve-souris à bride, la chauve-souris nocturne, la petite chauve-souris nocturne, la chauve-souris des étangs, la chauve-souris des eaux, la chauve-souris de Serotine, la chauve-souris à oreilles froissées et la pipistrelle prospèrent ici."

Dans la grotte de Kalkberg à Bad Segeberg, par exemple, environ 30 000 à 35 000 chauves-souris y passent l'hiver depuis des années, selon Stefan Lüders, l'expert en chauves-souris de l'Union pour la conservation de la nature NABU Schleswig-Holstein. Six à sept espèces de chauves-souris similaires à des perce-oreilles constituent la majorité de la population dans ce site d'hivernage - l'un des plus grands d'Europe. Dans le Schleswig-Holstein, il y a 15 des 23 espèces de chauves-souris connues en Allemagne. En Europe, il y en a 30, selon NABU.

Cependant, la lumière excessive, la construction et les éoliennes posent des défis à ces petits mammifères. Quoi qu'il en soit, il y a des développements positifs dans la population de certaines espèces de chauves-souris, a déclaré Gloza-Rausch

