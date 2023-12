Le gardien de Fulham, Bernd Leno, ne devrait pas être sanctionné pour avoir poussé un ramasseur de balles lors du match de Premier League contre Bournemouth.

Alors que Fulham est mené 2-0 à la 74e minute, le ballon sort du terrain. Le ramasseur de balle s'est dirigé vers Leno, qui lui a pris le ballon pour tirer un coup de pied de but, puis l'a repoussé à la surprise du jeune homme, déclenchant les huées des supporters derrière le but et une petite échauffourée avec trois joueurs de Bournemouth et deux des coéquipiers du gardien de Fulham.

Les images du match ont ensuite montré Leno étreignant le ramasseur de balles en guise d'excuse apparente et saluant le public.

Marco Silva, le manager de Fulham, a confirmé aux journalistes après le match que Leno "est allé parler avec le garçon après le match, en grand professionnel qu'il est et en joueur très expérimenté".

La FA a déclaré à CNN que les incidents de ce type "relèvent de la compétence des officiels de match, qui peuvent prendre les mesures qu'ils jugent nécessaires" et qu'il est donc "peu probable que des mesures rétrospectives soient prises".

Peu après l'incident, l'arbitre Tim Robinson a arrêté le système multiball qui nécessite l'intervention de ballboys, comme l'autorise le protocole de la ligue, a indiqué la Premier League à CNN. Les ballboys ont été vus assis dans les tribunes alors qu'un seul ballon a été utilisé pour le reste du match.

"Les joueurs de ballon ont tenu, je ne sais pas s'il s'agissait d'une instruction de tenir le ballon pour retarder le début du match", a ajouté Silva.

"Je ne l'ai pas vu pousser le joueur, il a touché le ramasseur de balle. Ce sont des choses différentes".

L'entraîneur de Bournemouth, Androni Iraola, a nié que les ramasseurs de balles aient reçu l'ordre de ralentir le jeu, dans le but de perturber le rythme de Fulham, alors que l'équipe londonienne tentait de revenir dans le match et que l'horloge s'approchait du temps réglementaire.

"Il semble que [Leno] ait poussé, mais je ne sais pas exactement ce qui s'est passé", a ajouté Iraola. "Je pense que tout le monde doit faire attention, parce que ce sont des garçons qui essaient d'aider tout le monde, pas seulement Bournemouth, mais toutes les parties impliquées.

Lire aussi:

Source: edition.cnn.com