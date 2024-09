Le gardien de but de DHB marque deux fois, Flensburg savoure la célébration du but ultérieur

En début de saison en Bundesliga de handball, les Rhein-Neckar Löwen et SG Flensburg-Handewitt restent invaincus. Flensburg a réussi à battre Frisch Auf Göppingen avec un score de 37:32 (15:15), tandis que les Löwen ont battu MT Melsungen avec une victoire de 31:26 (17:14), étendant leur série de victoires à trois matchs. Les deux équipes sont actuellement en tête du classement, le SC Magdeburg et les Füchse Berlin ayant l'opportunité de matching leur record invaincu.

Le célèbre Olympien danois Emil Jakobsen a été impressionnant pour Flensburg, marquant un total de dix buts pendant le match. L'attaque de Flensburg a continué à briller, avec des chiffres impressionnants de 37:32 contre SG Flensburg-Handewitt, 42:28 contre Erlangen et 39:25 contre TVB Stuttgart.

Melsungen, ayant déjà remporté deux victoires au début de la saison, a donné du fil à retordre aux Löwen. Les hôtes se sont retrouvés en retard pendant une grande partie de la première mi-temps, mais une série de tirs réussis d'Ivan Martinovic, qui est devenu l'un des meilleurs marqueurs de Melsungen avec sept buts, a renversé la situation en faveur des Löwen. Le joueur national allemand Jannik Kohlbacher a également contribué avec huit buts.

Le gardien national David Späth a réalisé une solide performance pour les Löwen, effectuant 15 arrêts et marquant également deux fois. Malgré ses arrêts, la performance de Späth n'était pas exceptionnelle, terminant le match avec un taux d'arrêts d'environ 37% et un taux de réussite au tir de 100%. Timo Kastening a été le meilleur marqueur de Melsungen avec six buts.

Bien que SC Magdeburg et Füchse Berlin cherchent à défier le record invaincu des équipes de tête, les Rhein-Neckar Löwen et SG Flensburg-Handewitt continuent de dominer, étendant leurs séries de victoires à trois et deux matchs respectivement. Emil Jakobsen, meilleur marqueur de Flensburg, a impressionné en marquant dix buts lors de leur victoire 37:32 contre Melsungen.

Lire aussi: