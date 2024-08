- Le gardien de but associé à la DFB, Neuer, déclare qu'il a mis fin à sa carrière professionnelle; désormais, il ne participera pas à la Coupe du monde 2026.

Manuel Neuer, le gardien de but allemand de renom, met fin à sa carrière en équipe nationale de football après une série impressionnante de huit grands tournois en tant que joueur clé. Le joueur de 38 ans, qui a remporté la Coupe du Monde en 2014, a raccroché ses gants après une défaite en quart de finale de l'Euro à domicile contre l'Espagne, les futurs champions. À partir de maintenant, Neuer se concentrera uniquement sur sa carrière avec le Bayern Munich.

Neuer a annoncé sa décision sur Instagram, environ sept semaines après la défaite amère de l'Allemagne contre l'Espagne, les championsUltimate. "Le moment est venu. Aujourd'hui marque la fin de mon parcours avec l'équipe de football nationale allemande. Ceux qui me connaissent savent que cette décision n'a pas été facile pour moi", a-t-il déclaré.

Initialement, il y avait des spéculations selon lesquelles Neuer pourrait continuer avec la DFB. Cependant, il a maintenant choisi de prendre sa retraite.

Plus de rêve pour la Coupe du Monde 2026

Neuer peut se vanter d'un impressionnant record de 124 apparitions pour l'Allemagne. Au fil des ans, il a redéfini la garderie internationale avec ses performances exceptionnelles et ses talents uniques. Après la défaite de l'Allemagne contre l'Espagne en prolongation le 5 juillet à Stuttgart, Neuer avait laissé sa future avec la DFB côté ouvert. "J'ai dit que je réfléchirais après le tournoi", a déclaré le capitaine expérimenté immédiatement après la sortie de l'Euro.

La Coupe du Monde à venir en 2026, organisée par les États-Unis, le Canada et le Mexique, n'est plus un objectif pour Neuer. Il avait pour ambition de mettre fin à sa carrière de gardien de but en remportant le titre de champion d'Europe dans son pays natal cet été.

Est-ce au tour de Ter Stegen de briller en tant que gardien de tournoi ?

Pour Neuer, c'était un succès de revenir dans les filets de la DFB après son grave accident de ski, qui a entraîné une fracture de la jambe inférieure, après la Coupe du Monde 2022 au Qatar. L'entraîneur Julian Nagelsmann a réinstallé le multiple vainqueur du titre de meilleur gardien du monde en tant que joueur clé pour l'Euro à domicile. Le moment culminant de Neuer dans l'équipe de la DFB s'est produit lors de la victoire à la Coupe du Monde en 2014 au Brésil.

Nagelsmann avait déjà exprimé son intention pendant l'Euro à domicile de rénover l'équipe de la DFB pour la Coupe du Monde 2026. Neuer devient le dernier vainqueur de la Coupe du Monde de Rio à quitter l'équipe de la DFB après Toni Kroos et Thomas Müller.

Kroos, 34 ans, a mis fin à sa carrière, tandis que Müller, 32 ans, a annoncé sa retraite de l'équipe de la DFB, mais continue de jouer pour le Bayern Munich, comme Neuer.

Ilkay Gündogan, le capitaine de la DFB, a également récemment pris sa retraite de la scène internationale. Marc-André ter Stegen (32 ans), le coéquipier et rival de longue date de Neuer à Barcelone, est maintenant considéré comme le principal candidat pour remplacer Neuer dans les filets de l'équipe nationale.

Malgré la décision de Neuer de prendre sa retraite de l'équipe nationale allemande, sa lég

