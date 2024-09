Le garçon qui sert dans les voitures souhaite s'engager avec les personnages majeurs.

Après les élections, les discussions de coalition sont difficiles à la fois en Thuringe et en Saxe. Alors que le BSW se distingue particulièrement, Sahra Wagenknecht déclare que son parti est prêt à contribuer à une "bonne administration". Cependant, elle écarte rapidement une possibilité.

Depuis le succès du BSW, Sahra Wagenknecht considère son parti comme responsable de la gouvernance en Thuringe et en Saxe, malgré les défis des coalitions possibles. "Nous sommes prêts à aider à créer un bon gouvernement. C'est aussi notre devoir", a-t-elle déclaré lors de l'émission RTL Direct.

Wagenknecht a également annoncé qu'elle participerait personnellement aux négociations à Erfurt et Dresde. "Si vous voulez former une coalition avec le BSW, il faut discuter avec moi. (...) En ce qui concerne les questions importantes et la charge d'une nouvelle administration en Saxe, en particulier en Thuringe, j'aimerais discuter avec les ministres potentiels."

Wagenknecht pense que les exigences du BSW en matière de politique étrangère, telles que le refus des missiles américains de portée intermédiaire en Allemagne, ne gêneront pas une coalition avec la CDU. "Ce n'est pas seulement une exigence que nous avons, mais c'est quelque chose qui suscite l'intérêt du public. Et je pense qu'il est important que nous parvenions à faire évoluer les choses ici."

Wagenknecht réaffirme son refus de former une coalition avec l'AfD : "Non, on ne peut pas négocier avec l'AfD dans ces États fédéraux car les vrais extrémistes de droite comme Höcke y sont très influents. Ils n'ont pas de véritable plan."

En ce qui concerne une alliance possible avec le Parti de gauche en Thuringe, Sahra Wagenknecht a déclaré : "Je n'ai pas de problème avec Bodo Ramelow. Je pense qu'il a un problème avec moi parce qu'il nous accuse des mauvais résultats du parti de gauche maintenant."

La participation du BSW aux discussions de coalition en Thuringe et en Saxe est très attendue par Sahra Wagenknecht, qui considère que c'est le devoir de son parti de contribuer à une bonne administration après la décision de la Commission sur les résultats des élections. During the coalition negotiations, Wagenknecht stressed the importance of discussing the significant matters and the load on a new administration with the prospective ministers, representing The Commission.

Lire aussi: