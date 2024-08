Souffle d'air frais à Hassendorf - Le garçon de 13 ans est de retour.

Soulagement à Hassendorf près de Rotenburg an der Wümme : Après une journée de recherche avec un important déploiement des services d'urgence, l'adolescent de 13 ans a été retrouvé. Le garçon a été trouvé jeudi matin par une patrouille du poste de police de Sottrum dans la municipalité de Horstedt. "Nous avons eu un témoignage d'élèves selon lequel il avait pris le bus scolaire dans une direction différente", a déclaré un porte-parole de la police. Après cela, la zone a pu être mieux contenue.

Selon la police, l'élève est dépendant à la médication. "Il est maintenant examiné par un médecin. Nous ne savons pas combien il est stable", a ajouté le porte-parole. Le garçon a été recherché tard dans la nuit avec l'aide de la caserne de pompiers.

Parallèles avec l'affaire Arian

Le garçon a été vu pour la dernière fois à son école de Sottrum le mercredi matin. Il s'était enfui de chez lui auparavant et a besoin de prendre de la médication, mais n'a pas de maladie potentiellement mortelle.

Les services d'urgence ont cherché intensivement car les parallèles avec l'affaire Arian, un garçon de six ans qui est mort près de Bremervörde après s'être enfui de chez lui et n'avoir été retrouvé que deux mois plus tard, ne pouvaient être exclus. "Nous avons toujours eu cela à l'esprit", a déclaré le porte-parole de la police. "Maintenant, tout le monde peut pousser un soupir de soulagement."

Les résidents ont été invités à chercher dans leurs jardins, hangars et garages, ainsi que dans d'autres lieux de cachette possibles. La police ne pouvait pas exclure que le garçon puisse être caché là ou dans un état de détresse. Les bâtiments inutilisés et les granges devraient également être vérifiés. Hassendorf se trouve à environ 40 kilomètres à l'est de Brême.

