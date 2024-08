- Le gang aurait volé plus de 60 exercices, roues et équipements de pêche.

En Stuttgart, un groupe d'individus a illégalement récupéré des tambours de câble sur un site d'entreprise. Entre-temps, des voleurs ont dérobé environ 30 bicyclettes dans un magasin de Sigmaringen. Un suspect de vol de voiture a causé un tollé national en commettant plus d'une douzaine de cambriolages chez des concessionnaires automobiles. Des membres de gang sont accusés de vandaliser des caravanes, de cambrioler des bijouteries et même de profaner des cimetières. Lorsqu'ils sont traduits en justice, ces individus restent généralement silencieux.

Le tribunal régional de Heilbronn se prépare à entendre un trio d'individus originaires de Moldavie et de Roumanie, accusés de crime organisé. Au début du procès, le trio a refusé de parler.

Ce trio, composé de deux individus de 27 ans et d'un présumé complice de 41 ans, est censé avoir gagné sa vie grâce au vol. Selon le parquet, au moins 64 incidents entre février 2023 et février 2024 peuvent leur être attribués. Le juge chargé de l'affaire a averti les accusés de la possibilité de peines de prison prolongées s'ils ne confessaient pas.

Des bicyclettes et de l'équipement de pêche figuraient parmi les objets volés

Selon l'acte d'accusation détaillé du procureur, tous ces incidents n'ont pas abouti à des vols réussis. Cependant, des biens d'une valeur supérieure à 200 000 euros ont été volés pendant cette période, notamment des pneus, des perceuses, des radios, des aspirateurs, des bicyclettes électriques, de l'équipement de construction et même de l'équipement de pêche. En une nuit, ils ont cambriolé neuf garages à Rauenberg, causant des dommages à la propriété estimés à plus de 150 000 euros.

Les hommes ont été en détention depuis février et mars 2024. Les enquêtes ont révélé des scènes de crime à Eppingen, Nordheim et Schwaigern, entre autres endroits.

Qu'est-ce que le crime organisé ?

Le système judiciaire définit le crime organisé comme un type de vol commis par un groupe, accompagné de certaines circonstances aggravantes. Ces circonstances comprennent le cambriolage d'un domicile, l'utilisation d'armes ou d'autres outils dangereux, ou le vol d'objets de valeur importante. Le crime organisé est puni d'une peine de prison de un à dix ans. Aucun amende n'est applicable. Une peine de prison de six mois à cinq ans peut également être infligée dans des cas moins graves.

Le nombre de tels crimes a augmenté d'environ 11 % l'année dernière, selon le ministère de l'Intérieur. La principale raison de cette augmentation est la hausse du vol à l'étalage, qui a augmenté de plus de 24 % par rapport à l'année précédente, selon les statistiques. Le ministère ne prévoit aucun changement significatif dans les délits de vol pour l'année en cours.

Les criminels sont de plus en plus actifs

Selon les statistiques criminelles, le nombre total d'infractions de vol a augmenté à nouveau l'année dernière. La police a signalé un total de 177 121 infractions de vol, représentant une augmentation d'environ 14 % par rapport à 2022 et une légère augmentation de plus de 11 % par rapport à l'année d'avant la pandémie 2019.

Selon Strobl, le vol se produit le plus fréquemment dans les zones où l'opportunité se présente. "En mettant en place des mesures préventives ou de sécurité simples, le vol de bicyclettes et de vélos électriques, de motos et de vol de et dans des véhicules peut être rendu si difficile pour les criminels qu'ils n'essayeront même pas, ou échoueront dans leur tentative", conseille le ministre de

