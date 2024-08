- Le gala Havertz au Bayer Schlappe à Londres

Le joueur de l'équipe nationale allemande Kai Havertz a gâché les préparatifs de présaison de son ancien club Bayer Leverkusen en infligeant une défaite cuisante. Les champions d'Allemagne ont perdu un match amical face aux vice-champions de la Premier League anglaise, le FC Arsenal, 1:4 (0:3). Havertz, évoluant devant 60 000 spectateurs au stade Emirates de Londres, a marqué un but (65e minute) et a fourni deux passes décisives pour Olexander Sintschenko (8e) et Leandro Trossard (9e) lors d'un doublé.

Bayer avec le capitaine Tah

Gabriel Jesus (30e) a également marqué pour le club londonien, où le joueur actuel de Bayer Leverkusen, Granit Xhaka, a été chaleureusement accueilli et salué. L'équipe de Bayer était dirigée par le capitaine Jonathan Tah, qui est courtisé par le FC Bayern Munich. Dix jours avant la finale de la Supercoupe contre le VfB Stuttgart, deux nouvelles recrues, Martin Terrier et Aleix Garcia, ont débuté pour Bayer. Le seul but pour Leverkusen a été marqué par Adam Hlozek (76e).

Pour les Rhénans, il s'agissait de leur première défaite en présaison. Samedi, l'équipe affrontera le club espagnol de La Liga, le Real Betis Séville, lors de leur dernier match amical avant le début de la compétition pour le match d'ouverture à la BayArena (15h30).

