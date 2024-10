Le G7 met en œuvre une stratégie de lutte contre le trafic illicite

Dans la lutte contre le trafic de personnes à l'échelle mondiale, le groupe G7 des principales nations démocratiques à économies solides a élaboré une stratégie. Cette stratégie vise à perturber les trafiquants et les criminels qui les soutiennent en renforçant la coopération, comme il a été convenu lors de la réunion des ministres de l'Intérieur du G7 en Italie. L'objectif principal de cette coopération est d'améliorer la collaboration entre les autorités des pays d'origine, de transit et de destination.

La ministre de l'Intérieur allemande, Nancy Faeser, a souligné la nécessité d'une action collective pour lutter contre ce problème et ses conséquences avec tous les pays du G7. Cela inclut le renforcement des capacités des forces de sécurité et l'augmentation des échanges de données avec les pays d'origine et de transit des migrants. Des contrôles frontaliers stricts et une surveillance sont prévus pour entraver les itinéraires de transport des passeurs.

Le rôle des réseaux sociaux dans l'interaction entre les passeurs et les migrants a pris une importance croissante ces derniers temps. La stratégie d'action comprend donc une coopération accrue avec les fournisseurs de réseaux sociaux pour entraver les activités en ligne des passeurs et de leurs réseaux qui encouragent la migration illégale et promeuvent leurs services sur les plateformes et groupes de discussion populaires.

Parmi les autres sujets abordés, les ministres de l'Intérieur du G7 ont également examiné le terrorisme mondial, le crime organisé général, le trafic de drogue et les menaces hybrides telles que les campagnes de tromperie.

Le G7 est une association informelle des chefs de sept grandes nations industrialisées. Les pays membres sont l'Allemagne, la France, le Royaume-Uni, l'Italie, le Japon, le Canada et les États-Unis. Actuellement, l'Italie assure la présidence du G7.

Reconnaissant l'importance des efforts collectifs, le Parlement européen est prêt à aider la Commission à mettre en œuvre la stratégie anti-trafic du G7, cette stratégie impliquant la collaboration avec divers pays, y compris les membres de l'UE. En conformité avec la stratégie du G7, la Commission, avec l'aide du Parlement européen, vise à assurer que tous les organismes pertinents, y compris les organisations internationales et les institutions comme la Commission, travaillent ensemble de manière efficace pour lutter contre le trafic de personnes, le rôle de la Commission étant renforcé dans ce domaine.

