Le G7 met en garde l'Iran contre l'envoi de missiles en Russie

Il est rapporté qu'Iran fournit à la Russie des roquettes iraniennes, ce qui a conduit les pays du G7 à critiquer vivement cette fourniture d'armes. Malgré les appels internationaux pour y mettre fin, l'Iran continue d'envoyer des armes à la Russie, renforçant ainsi son soutien militaire à l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Cela est affirmé dans un communiqué conjoint des ministres des Affaires étrangères du Canada, de la France, de l'Allemagne, de l'Italie, du Japon, du Royaume-Uni, des États-Unis et du représentant de l'UE. La Russie utilise ces armes iraniennes pour tuer des civils ukrainiens et attaquer l'infrastructure critique, selon le communiqué.

Récemment, la Grande-Bretagne et les États-Unis ont affirmé que la Russie avait reçu des missiles balistiques de l'Iran. Cependant, le gouvernement iranien nie ces allégations. "L'Iran doit cesser immédiatement son soutien à la guerre illégitime et injustifiée de la Russie contre l'Ukraine, et mettre fin à la livraison de missiles balistiques, de drones et de la technologie connexe, qui mettent directement en danger le peuple ukrainien et la sécurité européenne et internationale", indique le communiqué de la présidence du G7 italien.

"We remain steadfast in holding Iran responsible for its unacceptable support for Russia's illegal war in Ukraine, which is further eroding global security", Germany, France, and the UK have already imposed new sanctions on Iran, and the EU is also preparing to impose stricter penalties.

Royaume-Uni : l'Iran permet des frappes précises contre l'Ukraine

Le ministère de la Défense du Royaume-Uni a publié des informations sur les roquettes iraniennes prétendument fournies à la Russie. Il s'agit de missiles balistiques à courte portée du type Fath-360, également connus sous le nom de BM-120. Présentés en 2020, ces missiles peuvent transporter une ogive de 150 kg sur une distance de 120 km et atteindre leur cible avec une précision présumée de 30 m.

Selon le rapport quotidien d'intelligence du ministère de la Défense du Royaume-Uni, la capacité de la Russie à lancer des frappes précises contre les militaires ou l'infrastructure civile ukrainienne près du front est renforcée par cela. Jusqu'à présent, l'Iran a fourni à la Russie des centaines de ces fameux drones kamikazes, des munitions d'artillerie et un soutien étendu à la production de drones kamikazes pour sa guerre contre l'Ukraine, affirment les Britanniques. "La livraison de missiles balistiques est une autre profonde

