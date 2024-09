Le Furrer est resté inaperçu dans la végétation pendant une longue période.

La communauté cycliste est en train de faire face à la mort inattendue de Muriel Furrer, une coureuse suisse de 18 ans, lors des Championnats du monde. Cependant, il y a de nombreuses questions sans réponse concernant l'incident lors de la compétition. Les rapports suggèrent que l'hélicoptère de secours est arrivé une heure après la fin de la course, et le peloton pourrait avoir dépassé la cycliste tombée lors de leur deuxième tour.

Les championnats de Zurich ont continué avec la course en ligne féminine le samedi, suivie de l'événement masculin le lendemain. Malheureusement, les détails significatifs concernant l'accident qui a entraîné la mort de Furrer restent flous. Les autorités maintiennent un silence rigide, entraînant la curiosité et les spéculations du public.

Selon le "Basler Zeitung", il y a des préoccupations concernant la sécurité du parcours et de nombreuses informations non vérifiées. Il est rapporté que Furrer est restée découverte dans les buissons pendant une période prolongée après sa chute, et que les cyclistes ont potentiellement roulé sur elle lors du deuxième tour. Le journal suggère également que Furrer n'avait pas franchi la ligne d'arrivée à Sechselautenplatz, terminant ainsi le dernier tour de la ville.

Muriel Furrer était l'une des étoiles montantes du cyclisme suisse, excellant en cyclisme sur route, cyclocross et VTT. Elle a affiné ses compétences à l'École de sport unie. Avant les Championnats du monde, Furrer a exprimé son enthousiasme pour l'événement, déclarant : "En plus d'attendre avec impatience les Championnats du monde, surtout parce que cela se passe en Suisse, je suis également ambassadrice de l'événement."

Retard dans l'opération de secours ?

Les informations concernant l'accident restent limitées. Furrer a eu sa chute dans une section forestière pendant une descente, probablement dans un virage à gauche. Il est important de noter qu'elle habitait à seulement dix kilomètres du lieu de l'accident. Les organisateurs de l'événement refusent de divulguer l'emplacement et l'heure précis de l'accident, renvoyant les demandes à la police cantonale de Zurich. À son tour, la police renvoie les questions au bureau du procureur public. Le service de secours a confirmé un déploiement à Kusnacht, une municipalité bordant la ville de Zurich, mais a refusé de fournir plus de détails, suggérant de contacter la police cantonale.

La durée entre la chute de Furrer et l'assistance médicale reste incertaine. Les témoins oculaires suggèrent que l'hélicoptère de secours a été déployé seulement une heure après la fin de la course. L'équipement de cyclisme de Furrer aurait dû permettre une localisation rapide grâce à un dispositif de transpondeur. Cependant, l'UCI, l'organisme directeur mondial du sport, reste réservé sur le sujet. Les enquêtes de l'UCI font partie de l'enquête en cours, et ils ne peuvent pas faire de déclarations.

Cependant, le parcours des Championnats du monde n'a pas été modifié suite à la mort de Furrer. Le tour de 27 kilomètres, y compris le début et la fin à Sechselautenplatz à Zurich, reste inchangé. Cependant, des stewards supplémentaires ont été affectés pour surveiller la section forestière, et la descente est sécurisée avec des matelas de protection sur certains arbres. Une grande banderole avertit les cyclistes du virage à gauche.

