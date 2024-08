- Le fumier d'une usine de biogaz se jette dans la rivière - les poissons meurent

D'une usine de biogaz située dans le sud de la Thuringe, de grandes quantités d'un mélange de boues ont pénétré dans la rivière Milz, entraînant la mort de poissons - à la fois en Thuringe et en Bavière, selon les informations de la police et des pompiers. Plusieurs médias avaient précédemment rapporté cet incident.

Le mélange aurait fui d'une usine située dans la municipalité de Romhild de Simmershausen (district de Hildburghausen) et aurait atteint la rivière via un fossé d'irrigation. Lorsque des poissons morts ont été découverts à environ 20 kilomètres en aval, près de la ville bavaroise d'Aubstadt (district de Rhön-Grabfeld) le vendredi, les autorités ont retracé la source jusqu'en Thuringe.

Le chef des pompiers de la ville de Romhild, Stefan Laube, a estimé que 150 000 litres du mélange avaient fui. Bien que les eaux usées ne soient pas intrinsèquement nuisibles, une concentration élevée peut être préjudiciable à la vie aquatique, a expliqué Laube. Il est difficile d'estimer le nombre de poissons qui ont péri.

La police et les pompiers n'ont pas pu déterminer avec certitude la cause de la fuite de substance. Ils n'ont pas non plus pu fournir d'informations sur l'ampleur des dommages. Cependant, l'entreprise concernée aurait installé un barrage pour prévenir de tels incidents à l'avenir.

Les pompiers ont été appelés pour aider à maîtriser les conséquences de la fuite de mélange de boues de l'usine de biogaz, car les techniques de lutte contre les incendies sont parfois utilisées pour gérer les catastrophes environnementales. Les efforts de nettoyage pour sauver la vie aquatique restante et restaurer la rivière Milz à son état précédent relèvent de la compétence des services de lutte contre les incendies et de protection de l'environnement.

Lire aussi: