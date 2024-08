- Le FSV Mainz veut jouer contre le Wehen Wiesbaden au prochain tour.

Probablement sans Bryan Gruda, le 1. FSV Mainz 05 affrontera le derby de la Coupe contre le SV Wehen Wiesbaden. Le milieu de terrain est sur le point de rejoindre le club anglais de Brighton & Hove Albion. Cependant, cela ne devrait pas empêcher une qualification pour le premier tour contre le club de football de troisième division.

"Nous avons de nombreux joueurs qui peuvent jouer ce poste. Nous avons de bonnes solutions. Vous verrez contre Wiesbaden", a déclaré l'entraîneur de Mainz 05, Bo Henriksen, avant le match de vendredi (18h00/Sky) à Wiesbaden. Armindo Sieb semble être le favori pour remplacer Gruda dans l'attaque. Le nouveau joueur a reçu de nombreuses louanges de la part de Henriksen.

Par rapport à la répétition générale de la semaine dernière contre Montpellier, Henriksen ne veut faire que quelques changements dans l'équipe de départ. "Nous verrons beaucoup de ces joueurs à Wiesbaden aussi", a confirmé le Danois.

De plus, Onisiwo est de nouveau apte

Il peut également compter sur l'ensemble de son effectif. Le joueur Previously injured Karim Onisiwo is back to fitness and eager to play. "He seemed like a new player. I think he will have a great season," said Henriksen. Only Silvan Widmer will be missing. The Swiss national player was recently ill and is not yet fully fit.

Before the season opener against the underdog from the other side of the Rhine, he warned his players against complacency. "For us, it is an incredibly important game. For Wehen Wiesbaden, it is a big game. They will give their all. If we are not ready, we will lose. We must understand that", said Henriksen.

For the Mainz team, the Pokal competition is the fastest way to get into international business. Therefore, Henriksen wants to do everything to avoid an early exit. "This is an important competition for us. There are only a few games to the final, but there are surprises every year. The second and third leagues in Germany are good, they have quality and emotions", warned the coach.

