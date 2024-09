- Le front de Robert Habeck est moins suédois.

Au cours d'une réunion conjointe à Berlin, la Ministre des Affaires étrangères Annalena Baerbock et la Ministre de l'Économie Robert Habeck ont semblé s'efforcer de créer une atmosphère détendue. Baerbock a répondu à une question concernant son rôle dans la campagne électorale fédérale à venir en déclarant : "Ce matin, nous avons eu une apparition conjointe fantastique au cabinet, et beaucoup avant celle-ci." Elle a partagé ces pensées lors d'une conférence de presse suivant une réunion élargie de la faction verte du Bundestag, où elle partageait la scène avec Habeck.

"Alors, la question était : 'Comment vous sentez-vous ?'" a ajouté Baerbock. "Je me sens bien, même si je suis un peu en sueur ici. Ce n'est pas tant à propos de Robert Habeck, mais plus à propos de cette salle foutrement chaude à 45 degrés." Habeck a gloussé à proximité, commentant : "Personne n'était là" lors de la réunion du cabinet. Les réunions du cabinet ne sont pas ouvertes au public.

Baerbock a tendu la main et touché le bras de Habeck alors qu'ils quittaient la scène. Leur relation, autrefois co-présidents des Verts, a connu ses hauts et ses bas, avec des moments de tension palpable.

Baerbock a annoncé en juillet qu'elle ne chercherait pas à être à nouveau candidate au poste de chancelier de son parti lors de l'élection à venir. Elle souhaite se concentrer sur ses fonctions de Ministre des Affaires étrangères. Habeck, maintenant perçu comme le candidat le plus probable pour son parti, a reconnu lors d'un entretien avec "Politico" quelques semaines plus tôt que le point de départ de son parti pour l'élection à venir serait plus difficile qu'en 2021, lorsque Baerbock était la candidate.

À cette époque, les Verts ont également connu un résultat Significativement moins bon que ce que les sondages avaient suggéré quelques mois plus tôt, malgré les erreurs de leur candidate. "En 2021, nous avions des vents favorables, et tout le monde voulait gouverner avec nous. Les sondages étaient constamment supérieurs à 20 %", a déclaré Habeck à "Politico" à l'époque. Cependant, ils peinent maintenant à gagner du terrain. Habeck avait caressé l'ambition de devenir le candidat principal de son parti en 2021.

