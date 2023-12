Le frère de Chris Rock, Kenny, dit que la gifle le "ronge".

Dans une interview accordée au Los Angeles Times, Kenny Rock a fait part de ses sentiments au sujet de la gifle infligée à son frère par Will Smith lors de la cérémonie des Oscars.

"Cela me ronge de regarder ces vidéos encore et encore, parce que vous avez vu un être cher se faire attaquer et qu'il n'y a rien que vous puissiez faire", a déclaré Kenny Rock au Times. "Chaque fois que je regarde les vidéos, c'est comme une interprétation qui tourne en boucle dans ma tête.

"Mon frère n'était pas une menace pour lui et vous n'aviez aucun respect pour lui à ce moment-là", a-t-il ajouté. "Vous l'avez rabaissé devant des millions de personnes qui regardent l'émission.

M. Smith s'en est pris à Chris Rock après que ce dernier eut plaisanté sur la coupe de cheveux de sa femme Jada Pinkett Smith.

Jada Pinkett Smith souffre d'une perte de cheveux due à l'alopécie.

Kenny Rock a déclaré que son frère n'était pas au courant de l'état de santé de sa femme et a déclaré au Times qu'il aimerait que l'Académie des arts et des sciences du cinéma reprenne l'Oscar du meilleur acteur que Jada Pinkett Smith a reçu ce soir-là pour sa performance dans "King Richard".

Quelques jours après la cérémonie des Oscars, l'Académie a annoncé qu'elle avait "entamé une procédure disciplinaire" à l'encontre de M. Smith.

Ce dernier a ensuite démissionné de l'académie.

David Rubin, le président de l'académie, a déclaré dans un communiqué que le groupe "poursuivra la procédure disciplinaire engagée contre M. Smith pour violation des normes de conduite de l'académie, avant la prochaine réunion du conseil d'administration prévue le 18 avril".

Un autre frère de Chris Rock, l'humoriste Tony Rock, s'est également prononcé en faveur de son frère .

Chris Rock a déclaré, lors d'un spectacle humoristique organisé quelques jours après l'incident, qu'il était encore en train de "digérer" ce qui s'était passé et qu'il prévoyait de s'exprimer à ce sujet à une date ultérieure.

Chloe Melas et Brian Stelter de CNN ont contribué à ce reportage.

Lire aussi:

Source: edition.cnn.com