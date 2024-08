- Le Freiburg et le Heidenheim débutent leur parcours dans le tournoi de la DFB-Pokal.

Ancien milieu de terrain star Julian Schuster prend les rênes en tant qu'entraîneur principal de l'équipe de Bundesliga SC Freiburg (15h30 CET/Sky), affrontant VfL Osnabrück en Coupe DFB. Cela fait plus de dix ans et demi qu'un autre que Christian Streich n'a pas dirigé Freiburg en match officiel. Osnabrück a été relégué de la 2. Bundesliga et a perdu ses deux premiers matches de la saison en 3. Liga.

D'un autre côté, 1. FC Heidenheim affronte le club de Regionalliga FC Villingen au premier tour de la Coupe DFB. Parallèlement, le club d'Oberliga VfR Aalen accueille le club de 2. Bundesliga FC Schalke 04. Les deux matches commenceront à 15h30 CET.

