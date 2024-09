- Le Frankfurter Chaibi se prépare à commencer ses opérations - Des craintes surgissent autour de Marmoush

"À ma grande surprise, ne pas être sélectionné pour l'équipe nationale algérienne a donné à Fares Chaibi l'opportunité de récupérer de ses blessures à un rythme détendu. Cependant, le joueur d'Eintracht Frankfurt a ressenti un peu de découragement. "L'équipe nationale est proche de mon cœur. C'est personnel. Je ne suis pas sûr de pourquoi je n'ai pas été choisi cette fois-ci. Mais finalement, cela m'a bénéficié. Je suis maintenant prêt pour les matchs à venir," a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse.

Après une première saison réussie en ligue allemande de football, le joueur de 21 ans vise à progresser cette année avec Eintracht. "J'ai de grandes ambitions pour mes performances. Je veux jouer autant de matchs que possible, accumuler beaucoup de temps de jeu, marquer plus de buts et faire plus d'assists. Je veux avoir un impact plus important sur le jeu de l'équipe," a-t-il déclaré.

Questions sur Marmoush

Après s'être adapté à l'environnement nouveau, il se sent maintenant tout à fait à l'aise dans la ville et au club. "S'adapter à l'étranger pour la première fois n'est pas chose facile; cela a pris du temps. Je suis déterminé à avoir ma meilleure saison sur le terrain maintenant," a déclaré l'Algérien. Son coéquipier Omar Marmoush a joué un rôle important dans son adaptation. Il est comme un grand frère pour lui. "Je suis ravi qu'il soit resté. Nous passons beaucoup de temps ensemble; nous partageons un lien unique," a déclaré Chaibi.

Ils espèrent tous les deux le montrer samedi (15h15/Sky) contre VfL Wolfsburg. Si Marmoush pourra y participer reste incertain. Le attaquant est revenu plus tôt de l'équipe nationale égyptienne en raison d'une blessure. Cependant, Eintracht a donné un indice d'espoir. Après un examen médical approfondi, le joueur de 25 ans est initialement prévu pour des séances d'entraînement individuelles.

